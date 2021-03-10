華府第6區盜竊案增42% 美式餐館10周內3次被盜

DC Harvest過去十周內連續經歷三次破門盜竊，有時不僅店面被砸壞，還有大量現金被盜，文件及物品散落各處。（DC Harvest提供）

華府 商家遭受疫情衝擊已有一年多，第六區商家更面臨雙重挑戰，過去一年盜竊案增加42%，搶劫案增長34%；位於H街的餐館DC Harvest過去十周內連續三次被盜，店面被砸，損失財務，附近商家也感到經營環境險惡。

DC Harvest是一家主打經典美國 健康飲食的餐廳，由家庭獨立運營，但過去十周內連續三次遭遇破門盜竊，最近一次不僅店面被砸壞，還有大量現金被盜，許多酒類飲品也被搶走。

該店業主亞瑟(Arthur)在社交媒體分享不幸經歷，指該店廚房被砸壞，嚴重影響生意，各種文件及物品散落各處，不僅造成財務損失，更給店主和顧客帶來極大精神衝擊。

DC Harvest過去十周內連續經歷三次破門盜竊，最近的一次不僅店面被砸壞，還有大量現金被盜，餐館內許多酒類飲品也被搶走。（DC Harvest提供）

DC Harvest第二次被盜後，曾在網上發起募款以彌補損失，並升級店面安保，亞瑟表示，社區的支持以及市府提供的補助讓他們快速恢復，但沒想到盜竊事故也接二連三。

華府警方表示，從去年4月至今年3月，DC Harvest所在的第六區盜竊案增長42%，搶劫案也漲34%；位於H街的酒吧Dio Wine Bar和Bar Bullfrog去年4月被人砸窗搶劫，附近的Belga Cafe和Chat’s Liquors也在戶外舉辦美食活動期間被盜，損失大量酒類飲品。

店面被砸壞嚴重影響商家生意，也讓附近其他業主和民眾感到恐慌。（DC Harvest提供）

警方說，全市其他地區也有類似趨勢，小商家經營艱難，尤其近日針對亞裔 的仇恨犯罪也增長，少數族裔商家更「提心吊膽」，華府市中心的「茗覺」(Valley Brook Tea)茶莊去年11月被人攻擊，業主不僅被辱罵還被噴辣椒水，險些昏厥。