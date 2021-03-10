華裔姊妹花社群推廣亞裔飲食 聲援種族平等

李瑞瑞和李文寧利用居家時間研究飲食，開通社交媒體帳戶「@Quaraneat」推廣健康及營養知識，並聲援族裔平等。（李文寧&李瑞瑞提供）

新冠疫情 爆發後，華府華裔姊妹花李瑞瑞(Ruirui Li，音譯，Karen Li)和妹妹李文寧(Winnie Li，音譯)利用居家時間研究飲食，並開通社交媒體帳戶「@Quaraneat」推廣健康及營養知識，而近一年來針對亞裔 的種族歧視 和仇恨事件頻發，這對姊妹花也利用此平台推廣亞裔美食，為維權團體募款數千元，表示「種族正義和日常營養對我們的生活健康同等重要」。

專攻健康科學(health science)的李文寧，憑藉對烹飪和營養知識的熱愛，在疫情後將大部分居家時間花在廚房，研究不同地域的食譜，「原先一直有開設飲食專頁的想法，疫情是推動我實現此目標的重要因素。」

李文寧在Instagram開通「@Quaraneat」帳號，並邀請25歲的姐姐李瑞瑞加入，李瑞瑞是華府喬治城大學(Georgetown)醫學院的大一新生，也有在麵包店工作的經驗，姊妹倆便結合各自專長和興趣，開始這趟「美食之旅」。

李文寧(右一)與姐姐李瑞瑞(左一)去年憑藉對烹飪的熱愛，開始在社交媒體上分享美食及營養知識。（李文寧&李瑞瑞提供） 李文寧(右一)和李瑞瑞(左一)不僅在社交媒體上展示對烹飪的熱情，更藉此傳承華裔家族傳統，向奶奶和外婆學習很多中華菜譜和經典菜色。（圖：李文寧&李瑞瑞提供）

「疫情讓我們的生活180度轉變。」李瑞瑞說，疫情後人們不僅花更多時間在家吃飯，使用社交媒體的時間也驟增，「我們想讓大家知道烹飪可以帶來很多樂趣，也很簡單，讓原本不愛下廚的人知道做飯其實不難，同時也讓人們更注重健康和日常營養。」

李文寧(右一)與姐姐李瑞瑞(左一)去年憑藉對烹飪的熱愛，開始在社交媒體上分享美食及營養知識。（李文寧&李瑞瑞提供） 李文寧(右一)和李瑞瑞(左一)不僅在社交媒體上展示對烹飪的熱情，更藉此傳承華裔家族傳統，向奶奶和外婆學習很多中華菜譜和經典菜色。（圖：李文寧&李瑞瑞提供）

李文寧說，由於她和姊姊在疫情期間不住一起，共同經營「@Quaraneat」讓她們在精神和興趣上有更緊密的聯繫，她們不僅利用此平台展示對烹飪的熱情，更藉此傳承華裔家族傳統，向奶奶和外婆學習很多中華菜譜和經典菜色。

去年非裔佛洛伊德(George Floyd)之死在全美掀起「黑人的命也是命」運動，也讓李氏姊妹認識到社交媒體的影響力，因此與維權團體合作，去年在社交平台為「Off Their Plate」和「Black Lives Matter」兩個非營利組織募款9000元。

全美針對亞裔的種族歧視和仇恨犯罪頻發，李瑞瑞和李文寧也開始在社交平台推廣亞裔飲食，她們表示，社交專頁能反映人們的核心價值，希望「@Quaraneat」能給人帶來飲食和營養之外的更多啟發，讓人從美食背後看到族裔多元的重要。