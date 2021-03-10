疫情1周年 馬州3‧12起鬆綁 取消餐館、商店等人數上限

馬州 新冠疫情一周年之際，州長霍根(Larry Hogan)9日宣布，將從3月12日下午5時起，取消餐館室內外用餐、零售店、宗教場所、健身房、賭場等商家的人數上限，但顧客仍需保持距離，全州繼續執行口罩令，鼓勵遠程上班。

根據霍根的最新命令，12日下午5時起，取消餐館室內外用餐的人數上限，但座位和服務仍需保持距離；零售、宗教場所、健身房、個人護理，以及賭場、保齡球館、滑冰場等室內娛樂場所的人數上限也取消；會展中心、音樂會大廳等大型室內外活動場所，則改為不超過客容量的50%。

此外，重開成人日間護理中心(adult day care center)，但要採取適當防疫 措施；赴外州旅行返回後不再要求隔離，但建議返回後立即做新冠檢測；同時繼續實施口罩令並鼓勵遠程辦公。

馬州目前每十萬人確診12.9，降幅76%，確診率降至3.4%，降幅超過64%；新冠住院數降至792，是去年11月10日以來最低值，療養院(nursing home)的確診數也比去年12月中旬高峰期下滑59%；疫苗 日均施打超過3萬6000劑，逾半65歲以上者已接種。

霍根表示，馬州已完成逾810萬新冠檢測和160多萬疫苗注射，疫苗推進加上疫情轉好，讓馬州得以鬆綁防疫限制。

但他也敦促公眾繼續謹慎防疫，他說，「與致命病毒抗爭進入一周年之際，我們很多人想念『上一次』的經歷 — 上一次到餐館堂食、上一次和家人朋友同慶⋯⋯但只要繼續保持警惕、遵守防疫規定，我們將在未來數周、數月創造更多新的『第一次』，勝利在望了。」