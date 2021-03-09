櫻花節線上線下活動 寄望3種疫苗添助力

華府 一年一度的櫻花季即將到來，去年因疫情 叫停的櫻花節，今年將線上結合線下舉行，而每年依靠櫻花季增收的華府餐飲、旅遊、酒店業者，也寄望三種新冠疫苗能助力櫻花旺季、改善生意。

華府非營利觀光 促進組織Destination DC的總裁傅國賢(Elliott Ferguson)表示，去年春天疫情抵達華府時，他本以為觀光業可在去年夏天或秋天回暖，但實際情況令他樂觀轉悲觀，但現在有了三種疫苗，此屆政府也把疫苗作為優先要務，相信在保持社交距離、戴口罩並遵守衛生指導的情況下，華府可為觀光客提供更多選擇。

往年Destination DC會在櫻花季推廣「遊客來華府旅遊」，今年雖未發布同類訊息，但也沒阻止大家來，傅國賢介紹，許多酒店已開始推廣春天和櫻花季的特價服務，還有超過170家餐館提供櫻花主題的食物和飲品 — 堂食、外賣皆可。

「華府櫻花節通常吸引數百萬人慕名而來，此時不是邀請數百萬人來的時候。」傅國賢表示，但櫻花仍會盛開，在春天伊始的時刻，人們也想要做點什麼，而不是宅在家。

櫻花節是華府旅遊觀光季的開始，2019年創下2460萬訪客的新高，消費總量達82億元，貢獻了8億9600萬元稅收，並創造7萬8266個工作崗位，但去年因疫情和「封城」，華府酒店業營收驟減87%。

今年櫻花節從3月20日到4月11日，開幕式網上舉行，風箏日和午後茶會(Pink Tie Party)也改為各自在家參與；此外，國家公園局正考慮通過限時和限流允許訪客到現場賞櫻，但最終決定仍在評估，目前仍是鼓勵公眾透過24小時直播鏡頭賞櫻。