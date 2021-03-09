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涉下載兒童色情照片和視頻 洛市1警被捕

記者羅曉媛／馬州報導
莫洛澤維茲涉嫌持有兒童色情照片和視頻。(費雷德瑞克警長辦公室提供)
莫洛澤維茲涉嫌持有兒童色情照片和視頻。(費雷德瑞克警長辦公室提供)

馬州洛克維爾市的一名警察兼馬州國民兵(National Guard)，因涉嫌持有兒童色情，上周末在喬治王子郡六旗遊樂園(Six Flags)的大規模疫苗接種站執勤時被捕，他已交保獲釋，但被控一項兒童色情罪，案件正在調查。

弗雷德瑞克郡(Frederick County)警長辦公室表示，家住弗郡的莫洛澤維茲(Daniel Joseph Morozewicz)從2013年7月開始在洛克維爾市警局擔任警察，但在去年10月因另一不相關的個人事宜停職。

他也是一名馬州國民兵下士(corporal)，分屬第175步兵團(Infantry Regiment)第一軍營(1 st Battalion)，目前在協助疫苗分發，但上周末因持有兒童色情被捕後，已被國民兵除名；馬州國民兵表示對這類情況嚴肅對待，有需要將配合執法部門。

弗郡警方指，探員從去年9月8日到12月30日持續留意莫洛澤維茲，發現他下載了裸露女孩進行性行為的照片和視頻，該調查由弗郡警長辦公室與國土安全部巴爾的摩辦公室共同調查。

馬州聯邦地區法院上月底對莫洛澤維茲的住家和設備發布搜捕令，警方上周末在六旗疫苗站將其逮捕，被送往弗郡成人懲戒中心後，莫洛澤維茲交保獲釋。

目前案件仍在調查，弗郡警方呼籲知情者聯繫Joe McCallion探員：[email protected]，或電話：301-600-1022。

馬州 國民兵 疫苗

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