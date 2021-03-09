預約問題多 華府疫苗提前註冊新網站 周三上線

華府 將於本周三(10日)上線新冠疫苗 的提前註冊(preregistration)新網站(vaccinate.dc.gov)，或撥打1-855-363-0333提前註冊，若符合本階段施打資格，將收到疫苗預約邀請並可在48小時之內完成預約；為避免人流湧入網站導致負荷過重，市長包瑟(Muriel Bowser)呼籲符合施打資格者先註冊。

由於早先疫苗稀缺、預約網站頻出問題，許多人的預約經歷磕磕絆絆，華府簡化公眾預約疫苗的過程，推出這一全新系統，公眾可先到該網站或致電向市衛生局報名接收疫苗提醒，一旦有疫苗放出，符合優先接種資格者將收到預約邀請，並有48小時的時間完成預約；若錯過48小時的預約窗口，其姓名將被放回提前註冊名單，等待下次預約邀請。

儘管新系統是為了方便人們及時預約疫苗，但包瑟提醒，從完成提前註冊到打上疫苗，中間可能也需要一定時間，「你將收到電郵、短信或電話通知你預約，但根據你面臨的風險和資格，這個等待可能是數天、數周或數月」。

市府呼籲符合現階段施打資格的居民使用提前註冊，包括醫療環境工作者、消防急救人員、長照 中心居民、65歲以上華府居民、遊民、華府警局人員、懲戒局人員、政府運作人員、學校教職和兒童看護人員、超市員工。

華府本周收到2萬4760劑疫苗，比以往更多，其中1萬4680劑將給透過新系統預約者施打，另外7210劑分給意願和健康中心，還有2870劑分給特別項目。

為保公平，新系統疫苗將按此分配：20%留給住在優先施打社區(郵編)的65歲以上華府居民，20%留給任一社區的65歲以上居民，20%給住在優先施打社區的18歲至64歲有基礎疾病者，20%給任一社區的18歲至64歲有基礎疾病者；還有10%留給住在優先施打社區且在優先施打行業的18歲以上從業人員，餘下10%留給全市任一社區的該從業人員。