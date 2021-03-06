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馬州會考延至秋季 考試時長縮短

記者張筠／馬州報導
馬州今年州會考將延至秋季舉行。(美聯社)
馬州今年州會考將延至秋季舉行。(美聯社)

馬州教育委員會4日決定，將今年州會考(MCAP)延至秋季舉行，且將考試時長縮短，英文考2小時20分鐘，數學考1小時20分鐘；馬州教育協會(MSEA)支持此決定，但仍呼籲州府繼續向聯邦政府爭取更多靈活性，表示對學生來說，現階段系統性教學比標準化考試更重要。

馬州教育委員會上周根據聯邦政府的規定，宣布今年州會考照常進行，所有三到八年級學生必須參加，高中生至少要參加一次，不過考慮到疫情，學生今年可選擇網路考試，且州教育委員會將考試題量減少，科目也縮減成只需考英文和數學。

不過該決定仍引起部分教育者的不滿，他們認為考試會占用太多時間，不利於師生彌補因疫情落後的教學進度，在校時間應用來教學，而非考試。

聯邦教育部上周表明，各州今年必須實行標準化考試，了解疫情期間的教學效果和學生水平，但也給予各州一定的靈活性，包括縮短考試時間，提供遠程線上考試資源等。

馬州教育總監卡倫·沙門(Karen B. Salmon)4日表示，教育部允許州府將考試推遲至秋季，州教育委員會投票決定採納此方案，並將考試時長縮短，總時長不超過四小時，原來為七個多小時。

州教育協會主席波斯特(Cheryl Bost)呼籲教育官員繼續向聯邦政府爭取更多靈活性，「目前學生最需要的是有系統的學習，與同儕互動討論的機會，而不是標準化考試。」

教育部 馬州 疫情

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