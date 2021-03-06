華府國際母語電影節 台灣影視首度選映 「靈山」3/22起免費播放

「靈山」劇照。(駐美國台北經濟文化代表處提供)

華府 史密森尼學會(Smithsonian)2021年國際「母語電影 節」(Mother Tongue Film Festival)即日起持續至5月，期間將於本月22日至4月4日通過Eventive平台免費放映台灣 紀錄片「靈山」，這是該電影節自2016年開辦以來首次選映台灣影片，該片導演蘇宏恩也將在26日影片放映後舉行線上座談。

蘇宏恩透過敘述其外祖父生平，帶領觀眾瀏覽台灣歷史，符合「母語電影節」本年度主題「敘事療癒的力量」(The Healing Power of Storytelling)，因此獲選為本年度映演影片之一。

蘇宏恩記錄外祖父 Teymu Teylong在山林裡耕種、狩獵、祭祀的規律生活。歷經日治時代，在部落墓園裡，這位太魯閣族老者細數年輕族⼈的墓碑與生平，帶著對生命無常的喟嘆，吟唱聲線哀怨的詩文。狩獵前，他總遵循傳統儀式，殺豬祭知祖靈，祈求狩獵順利。

為精準呈現獨特靜謐的山林質感及生命最純粹的狀態，「靈山」以16釐米拍攝，以旁觀者的視角及太魯閣族語為主要語言，緩緩道出老者與山林為伍的故事，對應台灣當代原住民族運動的議題。

「母語電影節」是華府史密森尼學會自2016年起呼應聯合國2月21日國際母語日所開辦的國際電影節，透過影片傳達國際文化及語言之多元性。今年因應新冠疫情改為線上。詳情可登錄https://s.si.edu/3bV8zr2。