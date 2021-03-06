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味全「我的媽媽」繪畫比賽 報名開始

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世界日報與美國味全合辦母親節繪畫比賽，將於4月14日截稿。(主辦方提供)
世界日報與美國味全合辦母親節繪畫比賽，將於4月14日截稿。(主辦方提供)

母親節將至，世界日報再次攜手美國味全舉辦繪畫比賽，主題「我的媽媽」，透過畫筆表達對母親的愛，啟發子女感恩之心；比賽將分幼童組(4歲至未滿9歲、高童組(9歲至未滿14歲)、青少年組(14歲至未滿19歲)，繪畫紙限11吋乘14吋，橫豎構圖皆可。

此次比賽鼓勵使用線上投稿系統，步驟參閱活動官網：bit.ly/weichuanwj。若實體投稿，需於作品背面註明姓名、出生年月日、聯絡電話、郵寄地址、參加組別，並在4月14日(周三)前寄至紐約世界日報活動組，地址：141-07 20th Ave, Floor 2, Whitestone, NY 11357，若需退回畫作，需提供郵票及信封。

除了優勝獎金、獎狀，前三名還可獲獎盃；每組第一名獎金350元，第二名250元，第三名180元，第四名120元(限幼童組及高童組)，佳作獎60元；收件截止日期為4月14日，評選結果及優勝作品將於5月初在世界日報及活動官網公布。詳情：event.worldjournal.com或電洽：(718)746-8889分機6309。

世界日報與美國味全合辦母親節繪畫比賽，將於4月14日截稿。(主辦方提供)
世界日報與美國味全合辦母親節繪畫比賽，將於4月14日截稿。(主辦方提供)

世界日報 美國 紐約

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