我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山市府「強勢復甦」計畫砸千萬 培訓失業民眾

多州急於開放 CDC延後公布指南 佛奇疾呼：仍要戴口罩

華府公職人員 失去兒女喪親假延至2周

記者張筠／華盛頓報導

市議會2日通過新法，將失去兒女的公職人員喪親假從原來的三天延長至兩周，但該法案僅適用於21歲以下的兒女，包括未出生的胎兒，其他親屬去世的喪親假仍為三天不變；市議會表示，目前資金不夠將新法範圍擴大到所有親屬，但未來會爭取延長其他的喪親假。

議會提出該法案的起因與華府公校教師歐多納(Elizabeth O'Donnell)的經歷有關，她近日失去懷胎七月的女嬰，按照市府規定向公校申請八周的帶薪家事假(paid family leave)，以便身體和精神康復，但公校以「女嬰尚未出生，未取得出生證明」為由拒絕她的申請，此事引起市長包瑟(Muriel Bowser)的注意。

包瑟因此提議市議會修改相關法規，雖然部分市議員和維權團體反對，稱嬰孩未出生，家長就不應享有「育嬰假」(parental leave)，但最終市議會仍通過法案將失去兒女的喪親假延長，市議員也表示未來市府預算允許後，會再爭取延長其他親屬的喪親假。

新冠疫情爆發以來，華府許多公職人員也喪失親屬，市長包瑟的姊姊梅西雅·包瑟(Mercia Bowser)上周因新冠併發症去世。

公校 華府 梅西

上一則

庫克郡財長 Maria Pappas 最新公告第一期地產稅可延至5月3日前繳交不罰款

下一則

涉酒駕撞車 新州參議員珊黛拉·康寧漢被控

延伸閱讀

民主黨加州眾議員史沃威爾控告川普煽動叛亂並求償

民主黨加州眾議員史沃威爾控告川普煽動叛亂並求償
川普再執政落空 華府暴動隱患未除 國民兵可望續駐守

川普再執政落空 華府暴動隱患未除 國民兵可望續駐守
66億學校撥款 3月底前重開校園才有份

66億學校撥款 3月底前重開校園才有份
華府開打嬌生疫苗 新系統下周上線

華府開打嬌生疫苗 新系統下周上線
佛洛伊德警務公正法案 眾院表決通過

佛洛伊德警務公正法案 眾院表決通過
國民兵或延長駐守華府 國會大廈圍欄鐵網將持續數月

國民兵或延長駐守華府 國會大廈圍欄鐵網將持續數月

熱門新聞

台灣僑委會日前號召全球台商及僑胞採購鳳梨，彌補中國暫停進口的銷售缺口；不少在美國的台灣人想響應，繞了一圈卻發現囿於美國限制，台灣的新鮮鳳梨根本無法進入美國，只能認購後在台灣捐掉，根本出不了海關。(本報系資料照片)

不能買給自己吃！台促僑胞認購鳳梨 美禁進口只能捐啦

2021-03-02 20:15
佛奇(右)與芝大公共政策學院院長貝克爾(左)雲端對談疫情。(直播截圖)

我打了高效能疫苗 為何仍要戴口罩？佛奇這麼說

2021-03-05 10:47
新冠疫苗目前仍然供不應求。(美聯社)

疫苗帶回家幫家人施打 伊州藥劑師遭開除

2021-03-04 11:04
疫情大流行期間，很多窮人生活潦倒，要依靠政府的救濟食物生活；圖為在洛杉磯，食物銀行的員工在派發免費食物。(Getty Images)

上網課時啜泣 新州三年級女孩挨餓求援

2021-02-26 13:06
臉書需盡快向160萬伊州用戶發放賠償。(pixabay)

臉書6.5億和解拍板！160萬伊州用戶 每人至少345元

2021-03-01 11:14

160億！冬季風暴期間 德州超收天價電費

2021-03-04 20:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
曾領600元 98%都能領1400元…近1.6億家庭將獲發紓困金

曾領600元 98%都能領1400元…近1.6億家庭將獲發紓困金
AV女優沒帶錢包「用肉體付車資」野戰影片惹怒司機公會

AV女優沒帶錢包「用肉體付車資」野戰影片惹怒司機公會
紐約長島華裔孕婦染疫去世 留丈夫獨自扶養五未成年子女

紐約長島華裔孕婦染疫去世 留丈夫獨自扶養五未成年子女
西雅圖中國城傳亞裔遇襲 日本女教師臉部多處骨折

西雅圖中國城傳亞裔遇襲 日本女教師臉部多處骨折
我打了高效能疫苗 為何仍要戴口罩？佛奇這麼說

我打了高效能疫苗 為何仍要戴口罩？佛奇這麼說