華府公職人員 失去兒女喪親假延至2周

市議會2日通過新法，將失去兒女的公職人員喪親假從原來的三天延長至兩周，但該法案僅適用於21歲以下的兒女，包括未出生的胎兒，其他親屬去世的喪親假仍為三天不變；市議會表示，目前資金不夠將新法範圍擴大到所有親屬，但未來會爭取延長其他的喪親假。

議會提出該法案的起因與華府公校 教師歐多納(Elizabeth O'Donnell)的經歷有關，她近日失去懷胎七月的女嬰，按照市府規定向公校申請八周的帶薪家事假(paid family leave)，以便身體和精神康復，但公校以「女嬰尚未出生，未取得出生證明」為由拒絕她的申請，此事引起市長包瑟(Muriel Bowser)的注意。

包瑟因此提議市議會修改相關法規，雖然部分市議員和維權團體反對，稱嬰孩未出生，家長就不應享有「育嬰假」(parental leave)，但最終市議會仍通過法案將失去兒女的喪親假延長，市議員也表示未來市府預算允許後，會再爭取延長其他親屬的喪親假。

新冠疫情爆發以來，華府許多公職人員也喪失親屬，市長包瑟的姊姊梅西 雅·包瑟(Mercia Bowser)上周因新冠併發症去世。