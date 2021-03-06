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因疫情搬家 費郡公校暫准保留學籍免轉學

記者張筠／維州報導
費郡公校允許搬離費郡的學生在本學年結束前，保留學籍。(美聯社)
費郡公校允許搬離費郡的學生在本學年結束前，保留學籍。(美聯社)

為減輕師生及家長負擔，北維州部分公校系統近日調整返校方案，維州最大的費郡公校(FCPS)允許近日搬離費郡的學生，在本學年結束前仍保留學籍；亞歷山卓市(Alexandria)公校也計畫在新學年繼續提供全網課選項，避免部分師生因顧慮疫情而耽誤教學。

費郡公校教委日前推行一項臨時規定，要求學生必須住在費郡才能參加費郡公校的課程，但近日有部分家庭反映此規定過於嚴格，且帶來很多不便，也有教師稱這會打擊學生上學的積極性，因此費郡公校教委本周更新規定：本學年結束前，永久搬離費郡的學生仍可保留在費郡的學籍，且能以實體課或網課的方式參與課堂。

費郡公校教委表示，新規旨在降低學生及家長的不便，過去一年的疫情已讓師生和家長在教學上做了很多調整，部分家庭因疫情導致的財務壓力選擇搬家，公校不希望此時給他們帶來更多壓力，且學生在搬家後也需適應新環境，若立即被迫轉學，也不利於課業發展。

亞歷山卓市公校本周也開始計畫新學年的教學安排，公校官員指，初步調查顯示很多家庭仍對實體課不放心，為避免疫情阻礙學習，公校官員計畫仍提供全網課的選項。

亞歷山卓市公校教學領導小組官員莫金戈(Terri Mozingo)4日表示，公校也計畫今年暑期提供更多輔導項目，以實體和網課結合的方式幫助學生彌補先前落後的學習進度。

亞歷山卓市公校有約1萬6000名學生，本周有近1300名幼稚園到五年級的學生返校上實體課，9日將再有近480名6到12年級的學生返校。

公校 疫情 維州

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