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加州州長紐森：4成疫苗預留給疫情最嚴重區

全美趕進度 疫苗接種 1天達200萬劑

維州首例10歲以下新冠併發亡 8500劑嬌生疫苗今起施打

記者張筠／維州報導
維州目前處於疫苗接種的1B階段，即65歲以上居民可接種，州府預計3月底推進至下一階段。(記者張筠 / 攝影)
維州目前處於疫苗接種的1B階段，即65歲以上居民可接種，州府預計3月底推進至下一階段。(記者張筠 / 攝影)

維州首批分得近7萬劑嬌生(Johnson & Johnson)疫苗，部分疫苗5日開始在北維州的大型疫苗接種站使用，州府稱此疫苗將給防疫工作帶來關鍵改變(game changer)；此外，維州本周出現首例十歲以下的新冠併發死亡，衛生官員提醒各年齡段都要謹慎防疫。

嬌生疫苗上周獲聯邦食品藥物管理局(FDA)授權投入使用，比輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)更易儲存，且僅需一劑，接種效率較高；輝瑞及莫德納疫苗的效力達95%，但嬌生疫苗對抗中等以上病情的效力為66%，更有85%效力可避免新冠病患出現重症，以及100%效力可免於新冠病患死亡。

維州衛生廳疫苗負責人阿維拉(Danny Avula)說，疫苗有效性的差異可能與實驗時間有關，嬌生疫苗抵抗病毒的效果仍然顯著，在新冠死亡和住院方面防護率100%，能給維州的防疫帶來關鍵改變。

阿維拉說，約有8500劑嬌生疫苗從5日開始在大型疫苗接種站使用，這些接種站主要分布在亞歷山卓市、阿靈頓郡、勞登郡、威廉王子郡等北維州地區，其中阿靈頓郡的大型接種站Lubber Run社區中心將在6日給約1500人施打；伊諾瓦醫療系統(Inova Health)未來幾周也將舉辦大型接種活動。

維州州府將在15日左右收到第二批嬌生疫苗，阿維拉預計，維州將在3月底完成1B階段施打，4月初疫苗供應量將穩步提升，5月底即能達到全民普及疫苗；若全州有75%民眾接種疫苗，基本就能達到群體免疫。

維州疫苗提前註冊(preregister)：https://vaccinate.virginia.gov，也可致電(877)829-4682。

此外，維州衛生廳4日也確認該州首個因新冠併發症導致的十歲以下兒童死亡病例，衛生官員強調，兒童對新冠病毒並不免疫，全美已有80多名五歲以下兒童因新冠死亡，另有180多宗五至17歲的死亡病例，所有年齡段都要謹慎防疫。

疫苗 維州 嬌生

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