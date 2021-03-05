我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長紐森：4成疫苗預留給疫情最嚴重區

全美趕進度 疫苗接種 1天達200萬劑

華府開打嬌生疫苗 新系統下周上線

記者張筠／華盛頓報導
華府近日推出多個公平分配疫苗的計畫，包括「長者疫苗伴侶」、「信心疫苗」等，幫助長者和經濟困難地區的民眾預約疫苗。(包瑟辦公室提供)
華府近日推出多個公平分配疫苗的計畫，包括「長者疫苗伴侶」、「信心疫苗」等，幫助長者和經濟困難地區的民眾預約疫苗。(包瑟辦公室提供)

華府首批分得6000劑嬌生(Johnson & Johnson)疫苗，已開始在全市三個大型疫苗接種站使用；華府市長包瑟(Muriel Bowser)預計從下周開始，所有上實體課的公校教職和育兒從業者可接種疫苗，高中體育活動最早將從15日起分階段恢復。

華府的三個大型疫苗接種站本周開始施打嬌生疫苗，分別為東南部的Entertainment and Sports Arena、東北部的Providence Health System，以及西北部的華府會展中心(Walter E. Washington Convention Center)。

市府表示，新疫苗系統將在下周上線，有接種資格者可登記個人信息，一旦有名額，即發預約通知，以提升疫苗管理效率；目前華府有優先接種資格的群體包括65歲以上居民，18歲以上有特殊健康狀況者，警察、超市等必要行業人員，而下周開始，所有上實體課的公校教職和育兒人員也可接種；目前華府有9.3%民眾接種了至少一劑新冠疫苗。

此外，華府近日也試行「信心疫苗」(Faith in Vaccines)計畫，與非裔教堂合作，重點推進經濟水平較低地區的疫苗計畫，解決疫苗因族裔或經濟分配不均的問題，目前該計畫已讓550多人接種疫苗；另一項「長者疫苗伴侶」(Senior Vaccine Buddies)計畫也幫助華府第7、8區的510名長者預約疫苗，解決他們在技術或網站操作上的困難。

包瑟說，若變種病毒的確診數量未激增，高中體育活動最早可從15日起按階段恢復，先從「低接觸」(low-contact)體育活動開始；華府公校正處逐步恢復階段，全市5萬2000多名公校學生已有約9200人返校上實體課。

疫苗 華府 公校

上一則

失業率改善了 但伊州4萬民眾失業津貼周數縮水

下一則

員工沒底薪只領小費 北華埠知名餐廳補薪70萬

延伸閱讀

台擬比照美 打完疫苗領證明小卡 供出入境使用

台擬比照美 打完疫苗領證明小卡 供出入境使用
聖谷首批教職人員接種疫苗

聖谷首批教職人員接種疫苗
國民兵或延長駐守華府 國會大廈圍欄鐵網將持續數月

國民兵或延長駐守華府 國會大廈圍欄鐵網將持續數月
假的！ 網傳3月11日起 全民都可打疫苗 有截圖還有連結

假的！ 網傳3月11日起 全民都可打疫苗 有截圖還有連結
疫苗帶回家幫家人施打 伊州藥劑師遭開除

疫苗帶回家幫家人施打 伊州藥劑師遭開除
聯邦快遞運送最新批准新冠疫苗 為疫苗產量成長做準備

聯邦快遞運送最新批准新冠疫苗 為疫苗產量成長做準備

熱門新聞

台灣僑委會日前號召全球台商及僑胞採購鳳梨，彌補中國暫停進口的銷售缺口；不少在美國的台灣人想響應，繞了一圈卻發現囿於美國限制，台灣的新鮮鳳梨根本無法進入美國，只能認購後在台灣捐掉，根本出不了海關。(本報系資料照片)

不能買給自己吃！台促僑胞認購鳳梨 美禁進口只能捐啦

2021-03-02 20:15
疫情大流行期間，很多窮人生活潦倒，要依靠政府的救濟食物生活；圖為在洛杉磯，食物銀行的員工在派發免費食物。(Getty Images)

上網課時啜泣 新州三年級女孩挨餓求援

2021-02-26 13:06
新冠疫苗目前仍然供不應求。(美聯社)

疫苗帶回家幫家人施打 伊州藥劑師遭開除

2021-03-04 11:04
德州山姆休士頓大學政治系助理教授翁履中家中天花板因水管爆裂而塌陷。圖 / 翁履中提供

世界OnAir／水管爆、天花板塌…德州華人談暴風雪噩夢

2021-02-23 17:29
魚是華人的主要飲食料理種類之一。(特派員黃惠玲/攝影)

多吃魚變聰明？近2成華人體內汞超標 吃對才是關鍵

2021-02-24 11:16
臉書需盡快向160萬伊州用戶發放賠償。(pixabay)

臉書6.5億和解拍板！160萬伊州用戶 每人至少345元

2021-03-01 11:14

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
Fed主席鮑爾談話市場失望 3大指數暴跌

Fed主席鮑爾談話市場失望 3大指數暴跌
拜登讓步！個人年收入8萬、家庭16萬以上 不發紓困金

拜登讓步！個人年收入8萬、家庭16萬以上 不發紓困金
89%美國人「疑中」 想限制中國留學生赴美

89%美國人「疑中」 想限制中國留學生赴美
4子女放棄繼承 老爸遺產全給媽 這種孝順可能惹麻煩

4子女放棄繼承 老爸遺產全給媽 這種孝順可能惹麻煩
昔日大權重握 庫許納今已遠離川普核心

昔日大權重握 庫許納今已遠離川普核心