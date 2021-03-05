華府開打嬌生疫苗 新系統下周上線

華府近日推出多個公平分配疫苗的計畫，包括「長者疫苗伴侶」、「信心疫苗」等，幫助長者和經濟困難地區的民眾預約疫苗。(包瑟辦公室提供)

華府 首批分得6000劑嬌生(Johnson & Johnson)疫苗 ，已開始在全市三個大型疫苗接種站使用；華府市長包瑟(Muriel Bowser)預計從下周開始，所有上實體課的公校 教職和育兒從業者可接種疫苗，高中體育活動最早將從15日起分階段恢復。

華府的三個大型疫苗接種站本周開始施打嬌生疫苗，分別為東南部的Entertainment and Sports Arena、東北部的Providence Health System，以及西北部的華府會展中心(Walter E. Washington Convention Center)。

市府表示，新疫苗系統將在下周上線，有接種資格者可登記個人信息，一旦有名額，即發預約通知，以提升疫苗管理效率；目前華府有優先接種資格的群體包括65歲以上居民，18歲以上有特殊健康狀況者，警察、超市等必要行業人員，而下周開始，所有上實體課的公校教職和育兒人員也可接種；目前華府有9.3%民眾接種了至少一劑新冠疫苗。

此外，華府近日也試行「信心疫苗」(Faith in Vaccines)計畫，與非裔教堂合作，重點推進經濟水平較低地區的疫苗計畫，解決疫苗因族裔或經濟分配不均的問題，目前該計畫已讓550多人接種疫苗；另一項「長者疫苗伴侶」(Senior Vaccine Buddies)計畫也幫助華府第7、8區的510名長者預約疫苗，解決他們在技術或網站操作上的困難。

包瑟說，若變種病毒的確診數量未激增，高中體育活動最早可從15日起按階段恢復，先從「低接觸」(low-contact)體育活動開始；華府公校正處逐步恢復階段，全市5萬2000多名公校學生已有約9200人返校上實體課。