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西語裔議員被嘲笑口音 馬州蒙郡將徹查

記者羅曉媛／馬州報導
蒙郡西語裔郡議員南希‧納瓦羅在Zoom會議發言時被人嘲笑口音。(會議截圖)
蒙郡西語裔郡議員南希‧納瓦羅在Zoom會議發言時被人嘲笑口音。(會議截圖)

馬州蒙郡西語裔郡議員南希‧納瓦羅(Nancy Navarro)本周在Zoom會議發言時，被兩名未靜音的與會者嘲笑口音，事後證實其中一人是郡議會員工，另一人是IT合同工；蒙郡郡議會4日宣布徹查此事，表示將與南希‧納瓦羅並肩作戰，並加強職場教育，培養尊重、無偏執、反映蒙郡價值觀的文化。

來源：蒙郡郡議會

代表蒙郡第四選區的南希‧納瓦羅，是出生在委內瑞拉的一代移民，10歲開始學英語，在1990年搬到蒙郡；她本周在郡議會線上會議談及疫苗的族裔分配不均，指有些人經常錯誤的把馬州近郊區視為不夠多元，長久抱持一種與蒙郡實際情況不符的「全息影像(hologram)」。

之後有員工在午休時間給她回放會議視頻，發現有兩個人在背景音探討她的口音；「我喜歡她的口音，還有她自以為的發音方式，比如represents和hologram。」一名女子說道；接著一名男子說，「我聽到hologram，覺得挺有趣。」該女子回答：「很可愛。」期間兩人也時不時笑出聲。

經查證，討論口音的倆人分別是郡議會的一名員工，以及蒙郡社區媒體(Montgomery Community Media)的IT合同工，該媒體負責給郡議會的例行會議提供Zoom技術支持。

蒙郡的100萬人口有三分之一出生在國外，想到此事發生在多元的蒙郡和郡議會，南希‧納瓦羅又驚又忿；儘管這已不是她第一次因族裔或文化不同遭人攻擊，但因評論者出自與自己共事的人，令她更傷心。

郡議會已發聲支持南希‧納瓦羅，並將徹查此事；蒙郡社區媒體也指這種行為不能容忍，將採取措施。

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