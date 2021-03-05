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加州州長紐森：4成疫苗預留給疫情最嚴重區

全美趕進度 疫苗接種 1天達200萬劑

電力公司援助金 數百萬元待申請

記者羅曉媛／華盛頓報導

疫情期間許多家庭遭受經濟重創交不上水電費，但公共事業公司(utilities)、社區組織也有針對性的援助項目，電力公司Pepco近日呼籲有需要的用戶申請電費援助，指有數百萬援助金尚未使用。

Pepco表示，若有帳單逾期未付，應立即聯繫客服202-833-7500，或到幫助頁面(pepco.com/help)根據自身情況選擇延後支付，或尋求低收入家庭能源補助(LIHEAP)、電費折扣(Utility Discount)、電力普遍服務(Electric Universal Service)等項目的援助。

以LIHEAP為例，將根據家庭收入和住宅類型發放補助，且無需償還，馬州居民可獲補助超過1000元，申請透過馬州社福廳：shorturl.at/zAH27；華府居民可獲1800元，申請透過能源與環境局：https://doee.dc.gov。

華府居民還可申請面向低收入居民的電費折扣，最高每年可節省電費475元，網申透過能源與環境局，或致電311。

大華盛頓城市聯盟(Greater Washington Urban League)也給面臨服務中斷者提供最多500元的補助，詳情可電：202-265-8200，或上網：https://www.gwul.org。

低收入 馬州 華府

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