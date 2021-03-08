中醫師趙愛秋談陽氣不足，百病叢生

專業熱忱、醫術精湛的趙愛秋中醫師

踏入三月，大華府 天氣仍然寒冷，對於一些容易怕冷、怕風的人來説現在出門都需要加添衣服，更甚者可能已經開始見有鼻敏感、感冒。或許大家都會有疑問，爲什麽有些人特別容易感冒、怕冷，但又有些人在天寒地冷的時候甚至連羽絨都不需要用到，究竟差別在於哪呢？

「風雨寒熱，不得虛，邪不能獨傷人。」意思是人體如果不處於「虛」的狀態，無論外在的環境如何變化，都不會受到邪氣侵襲人體，而「虛」的狀態當中我們更看重陽氣的盛衰。「陽主動」，陽氣主宰了人體内的一切活動，尤其是溫暖肢體、抵禦外邪、推動氣血運行的功用，可以説陽氣在人體内如同太陽一樣。一但陽氣虛弱，陽氣的功能就會受到影響，因而出現怕風怕冷、手腳冰冷、哮喘、鼻敏感、容易感冒、神疲乏力、慢性泄瀉、風濕痹痛等等虛寒性的疾病。所以保養陽氣既是治療疾病的方法，也時我們養生的第一條原則。

可能大家會覺得這不就是等於沒説嗎，抵抗力好自然就不會生病。但偏偏都市人的生活習慣很難做得到不傷陽氣。中醫認爲最傷陽氣的就是寒邪，而日常生活中我們就很容易接觸到寒邪了，最常見的諸如冷氣、雪糕、冷飲、涼茶、壽司、刺身、冷盤海鮮等，都會不同程度地損害到自身的陽氣。當中最甚者就是冷氣，因爲有了冷氣使我們一年四季都處於久居寒冷的狀態。所以臨床上可以看見怕冷的人大多都是長時間在辦公室工作的人。

保養陽氣是養生的第一個原則，因此改變原有生活習慣就顯得重要。戒生冷、保持室内溫度、肩背部和雙膝避風保暖等相信各位都耳熟能詳，需要注意的是避免經常飲用涼茶，因爲不少人的「熱氣」其實都是虛熱，飲用過量的涼茶反而會使症狀加重，因此建議飲用涼茶最好一周不多於兩次，而如果「熱氣」症狀無改善便應該就診。

除了保護陽氣，又如何才能提高陽氣的强度呢？除了背部多曬太陽、多做運動和冬季時多飲用溫補類的中藥材外，南方的一個特色療法–天灸療法亦是一個不錯的選擇。天灸療法分有三伏天和三九天，是以二十四節氣和天干地支推算的日子，分別時夏天最熱的三天和冬天最冷的三天。很多人以爲天灸亦即是針灸，但其實天灸療法其實是在這些特定日子裏面，在穴位上貼上溫熱性的藥物即可，那爲何說天灸療法有助於保養陽氣呢？三伏天灸和三九天灸背後的原理分別是「春夏養陽」及「冬病夏治、夏病冬治」，在夏天貼藥可補養陽氣以治療人體内在的虛性、寒性疾病、在冬天貼藥則能靠外在的溫熱藥物補充體内陽氣以抵抗外邪。前面也説到天灸貼藥能是以保養陽氣爲主，因此對於改善前面提到的虛寒性疾病和虛寒體質上都有不俗的療效。有些人會以爲只進行一年的天灸便可，其實連續每年進行天灸貼藥才是最好，因爲人體始終處於不斷衰老、退化的狀態，只有堅持保養方有良效。

趙愛秋中醫師不僅具有在馬州 和維州行醫的針灸師執照，還有很少人具有的全美的針灸及中藥師證書(NCCAOM)。趙醫師曾是遼寧中醫藥大學教授、方劑學碩士研究生，中國 中藥學教材主編。趙醫師是一位專業熱誠的中醫師，擁有30多年豐富經驗，一直服務大華府，很多病患者對趙醫師無論在醫術及醫德方面，都大讚不已。趙醫師是本著憂患者之憂、樂患者之樂的宗旨，用精湛的中醫技術及熱誠的心去治療病患者，使病患者得到悉心的治療，從而加速病患者的康復。診所醫療設備齊全，環境優雅舒適，絕對是治病防病、養生保健的好地方。

頂好針灸中藥診所有兩個方便地點，馬州 Gaithersburg診所: 9079 Shady Grove Ct., Gaithersburg, MD 20877，馬州Wheaton診所: 11160 Veirs Mill Road SPC 41, Wheaton MD 20902。電話:301-202-3598，301-538-6368，傳真: 240-477-8381，電郵: [email protected]，網址: www.acmeclinics.com，馬州 Gaithersburg門診時間：星期一至星期六，並接受晚間、周末求診。馬州Wheaton門診時間：星期一至星期六10am-9:30pm，星期日11am-7pm。也歡迎Walk-ins免預約。