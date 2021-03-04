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大一學生猝死 VCU徹查全校兄弟姐妹會

記者羅曉媛／維州報導
VCU大一學生歐克斯在參加兄弟會活動後死亡，校方將徹查全校兄弟姐妹會。(家人提供)
VCU大一學生歐克斯在參加兄弟會活動後死亡，校方將徹查全校兄弟姐妹會。(家人提供)

維吉尼亞聯邦大學(VCU)大一學生歐克斯(Adam Oakes)猝死一事持續發酵，儘管里奇蒙警方尚未公布更多調查細節，但外界盛傳歐克斯猝死與兄弟會飲酒、戲弄新成員有關，VCU也在叫停相關兄弟會活動之後，宣布徹查全校的兄弟姐妹會。

VCU資深副校長柯林克(Charles Klink)2日晚表示，學校對於「歐克斯事件」零容忍，「不得再有下次」，將對全校兄弟姐妹會展開「獨立、全面」調查，但未細說調查由誰負責、持續多久，只說學校將提出方案確保兄弟姐妹會組織遵守校方價值觀，違規時為此負責。

柯林克指，學校正協助里奇蒙警方調查歐克斯死因，以及「Delta Chi」兄弟會是否涉案，「在大家焦急等待結果的同時，我們也必須給予充分時間方便調查」。

19歲的歐克斯來自北維州勞登郡(Loudoun County)，他上周五在非校園住宿參加「Delta Chi」兄弟會的活動，次日上午被警方發現死亡；歐克斯的家人說，有人在活動上給了歐克斯一瓶威士忌讓他喝，之後他被蒙上眼睛，可能因此撞上一棵樹、傷到頭部，當晚他睡著後看起來無礙，但次日上午被發現時已失去意識。

死因及屍檢報告尚未出爐，警方也未公布調查進展或其他細節，歐克斯的表姊妹康提‧懷特(Courtney White)說，法醫正等待毒理學(toxicology)檢測結果，之後將發布屍檢報告，不過目前已排除歐克斯是因頭部受傷致死。

歐克斯的父親艾瑞克‧歐克斯(Eric Oakes)說，兒子只是想融入大學生活，他的去世將在自己心裡留下永遠不可彌合的傷口，「我們需要一個答案，他需要一個答案」。

猝死 檢測 維吉尼亞

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