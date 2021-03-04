馬州「疫苗獵手」組團 幫民眾搶約接種

馬州居民在大規模接種站施打第一劑疫苗之後，工作人員會協助預約第二劑。(美聯社)

上網預約新冠疫苗 的過程仍讓大華府 地區的許多人傷腦筋，各地政府為此也推出新系統，利用熱線、短信服務或志工團輔助等措施，還有擅長網路操作的民眾自發在社交媒體成立互助群組，變身「疫苗獵手」(vaccine hunters)幫人預約疫苗名額。

為避免非本地居民通過分享連結「搶」約疫苗，馬州 上月更新預約系統「PrepMod」，但疫苗供不應求之際，仍有大量符合接種資格者約不到疫苗，近日有擅長網路操作的人自發在臉書成立互助團，擔任「疫苗獵手」，幫年長者或沒有網路資源者預約疫苗。

25歲的馬州居民哈澤德(Elliot Hazzard)是一名地理信息系統技術員，他一個多月前得知疫苗管理、配給和預約存在諸多不便，便在臉書成立「馬州疫苗獵手」(Maryland Vaccine Hunters)小組，協助各地居民及時預約疫苗，同時幫助各地政府減少疫苗浪費。

哈澤德說，成立該群組的初衷是為了讓更多人接種疫苗，促進人們與藥房、醫療機構之間的信息匹配，並沒有批評或擠兌政府服務的意思，但一個多月來已吸引5萬5000多名成員，該群組逐漸演變成人們在預約疫苗時，首先尋求幫助的對象，也吸引越來越多志願者加入，「現在好像成為疫苗信息交換所。」

不過也有成員擔憂，未來該群組發展壯大後，可能會讓人誤以為預約疫苗很輕鬆，或即便自己有能力預約也要尋求「疫苗獵手」的幫助；哈澤德表示，該群組成員已有計畫的深入社區，重點幫助網路資源稀缺的群體預約疫苗。

此外，華府3日宣布將在下周上線最新的疫苗提前註冊(preregistration)系統，民眾可通過該網站向華府衛生局提供個人信息，並報名接收市府的疫苗提醒，一旦有了疫苗名額，符合優先接種資格者將收到郵件通知、電話或短信提醒，從而及時上網預約。

市府表示，將在每周四、五分別放出5700多個疫苗名額，名額仍按照郵編發放，確保資源公平，也避免系統超負荷而崩潰；目前華府有接種資格的群體包括65歲以上者，以及18歲至64歲的有特殊健康狀況者。