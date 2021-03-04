華府博物館、馬州六旗樂園本周重開 須先上網預約門票

作為大型疫苗接種站的馬州六旗遊樂園，本周末也將重開園區。(馬州衛生廳)

隨著疫苗 工作推進，大華府 地區日增新冠確診病例下降，多家博物館 將在本周重開，絕大多數需訪客上網預約門票，作為大規模疫苗接種站的馬州六旗遊樂園(Six Flags)也將在6日重啟，這是該遊樂園最早開放的一次，也將是開放最長的季度。

華府市長包瑟(Muriel Bowser)此前允許博物館在不超250人的前提下開放，近日又有多家博物館在本周重開，包括3日重開的國家女性藝術博物館(National Museum of Women in the Arts)，開放時間為每周一至周六上午10時至下午5時，以及每周日中午12時至下午5時；Glenstone現代美術館4日重開，每周四至周日上午10時至下午5時，門票免費但需預約。

其他已重啟的華府博物館及花園包括：華府國家美術雕塑園(National Gallery of Art Sculpture Garden)每天上午11時到下午4時開放，門票免費但需申請；喬治華盛頓總統故居維農山莊(Mount Vernon)每天上午9時開放至下午4時；國際間諜博物館(Spy Museum)每周四至周一開放，周間營業時間為上午10時至晚上6時，周六為上午9時至晚上8時，周日上午9時至晚上6時；其他詳情：https://bit.ly/3rb53iA。

此外，作為大型疫苗接種站的馬州六旗遊樂園也將在本周六(6日)重開遊樂園區，將是該遊樂園開放最早、開放時間最長的一次，延續到5月31日(國殤日假期)，3月31日至4月5日期間每天開放，其餘時間每周末開放。

該遊樂園所在的喬治王子郡(Prince George County)官員表示，將嚴格監控疫情數據，所有會員和訪客都需預約，且在遊樂園內須遵守防疫規定，兩歲以上者全程須戴口罩，餐廳、公廁、遊樂設施附近也增設酒精消毒液。