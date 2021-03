華府博物館、馬州六旗樂園本周重開 須先上網預約門票

作為大型疫苗接種站的馬州六旗遊樂園,本周末也將重開園區。(馬州衛生廳)

隨著疫苗 工作推進,大華府 地區日增新冠確診病例下降,多家博物館 將在本周重開,絕大多數需訪客上網預約門票,作為大規模疫苗接種站的馬州六旗遊樂園(Six Flags)也將在6日重啟,這是該遊樂園最早開放的一次,也將是開放最長的季度。

華府市長包瑟(Muriel Bowser)此前允許博物館在不超250人的前提下開放,近日又有多家博物館在本周重開,包括3日重開的國家女性藝術博物館(National Museum of Women in the Arts),開放時間為每周一至周六上午10時至下午5時,以及每周日中午12時至下午5時;Glenstone現代美術館4日重開,每周四至周日上午10時至下午5時,門票免費但需預約。

其他已重啟的華府博物館及花園包括:華府國家美術雕塑園(National Gallery of Art Sculpture Garden)每天上午11時到下午4時開放,門票免費但需申請;喬治華盛頓總統故居維農山莊(Mount Vernon)每天上午9時開放至下午4時;國際間諜博物館(Spy Museum)每周四至周一開放,周間營業時間為上午10時至晚上6時,周六為上午9時至晚上8時,周日上午9時至晚上6時;其他詳情:https://bit.ly/3rb53iA。

此外,作為大型疫苗接種站的馬州六旗遊樂園也將在本周六(6日)重開遊樂園區,將是該遊樂園開放最早、開放時間最長的一次,延續到5月31日(國殤日假期),3月31日至4月5日期間每天開放,其餘時間每周末開放。

該遊樂園所在的喬治王子郡(Prince George County)官員表示,將嚴格監控疫情數據,所有會員和訪客都需預約,且在遊樂園內須遵守防疫規定,兩歲以上者全程須戴口罩,餐廳、公廁、遊樂設施附近也增設酒精消毒液。