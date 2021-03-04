我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最快8月！美中擬取消相互旅行限制

中國禁台灣鳳梨 香港恐跟進：若發現病蟲害將拒入境

全美第二州！維州通過消費者數據保護法 2023年生效

記者羅曉媛／維州報導

維州州長諾譚(Ralph Northam)簽署「消費者數據保護法」(Consumer Data Protection Act)，允許維州居民自行選擇是否允許個人數據被收集或售賣，還可查看公司收集了哪些信息，並做修改或刪除；法案將於2023年1月1日生效，維州也成為繼加州之後，全美第二個有自己數據保護法規的州。

「消費者數據保護法」受到亞馬遜等科技行業公司的廣泛支持，相比加州的同類法案，維州的法案被視為對科技業者更友好，除了允許人們自行選擇不被公司收集或販賣數據，以及查看被收集的數據，該法案不允許個人對違規的科技公司興訟，而是由維州檢察長執行對違規公司執法；此外也要求公司在收集種族、基因或地域等敏感信息之前，獲得用戶的許可。

但也有提倡隱私的維權人士呼籲維州採取更嚴格的措施，在生效之前補充更多實際選項，讓人們能更容易的選擇退出多個公司的數據收集。

由於聯邦層面遲遲不對保護數據隱私採取行動，許多州便自行提案尋求解決方案；代表費郡的州參議員馬斯登(David Marsden)是該法共同提案人，他認為新法將讓維州在保護數據隱私方面領先全美，「這項綜合法案簡潔明了，為消費者提供了保護，也讓公司為保護消費者數據負責」。

維州 隱私 加州

上一則

解除禁令 恐疫情反撲重蹈覆轍

下一則

華夏合唱團 雲端慶元宵

延伸閱讀

不顧民眾抗議 喬州眾議會通過限縮選民法案

不顧民眾抗議 喬州眾議會通過限縮選民法案
金山超市、藥房員工「風險補貼」 惹爭議

金山超市、藥房員工「風險補貼」 惹爭議
防疫限令鬆綁 維州餐館可營業至凌晨12時

防疫限令鬆綁 維州餐館可營業至凌晨12時
「最難投票州」將成歷史 維州新法簡化投票程序

「最難投票州」將成歷史 維州新法簡化投票程序
史上處決死刑犯最多…維州將廢死刑 南部第一州

史上處決死刑犯最多…維州將廢死刑 南部第一州
歷史上處決死刑犯最多 維州將廢死刑

歷史上處決死刑犯最多 維州將廢死刑

熱門新聞

魚是華人的主要飲食料理種類之一。(特派員黃惠玲/攝影)

多吃魚變聰明？近2成華人體內汞超標 吃對才是關鍵

2021-02-24 11:16
台灣僑委會日前號召全球台商及僑胞採購鳳梨，彌補中國暫停進口的銷售缺口；不少在美國的台灣人想響應，繞了一圈卻發現囿於美國限制，台灣的新鮮鳳梨根本無法進入美國，只能認購後在台灣捐掉，根本出不了海關。(本報系資料照片)

不能買給自己吃！台促僑胞認購鳳梨 美禁進口只能捐啦

2021-03-02 20:15
德州山姆休士頓大學政治系助理教授翁履中家中天花板因水管爆裂而塌陷。圖 / 翁履中提供

世界OnAir／水管爆、天花板塌…德州華人談暴風雪噩夢

2021-02-23 17:29
疫情大流行期間，很多窮人生活潦倒，要依靠政府的救濟食物生活；圖為在洛杉磯，食物銀行的員工在派發免費食物。(Getty Images)

上網課時啜泣 新州三年級女孩挨餓求援

2021-02-26 13:06
臉書需盡快向160萬伊州用戶發放賠償。(pixabay)

臉書6.5億和解拍板！160萬伊州用戶 每人至少345元

2021-03-01 11:14
參議員克魯茲風雪中度假，讓民主黨人撿到彈藥。(克魯茲推特)

克魯茲出國避寒享樂 民主黨意外撿到槍

2021-02-24 12:16

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
$1400紓困金領取設限 個人所得逾8萬、家庭超16萬 不發放

$1400紓困金領取設限 個人所得逾8萬、家庭超16萬 不發放
日媒爆福原愛外遇高大帥男 與江宏傑將離婚

日媒爆福原愛外遇高大帥男 與江宏傑將離婚
福原愛為婚變騷動道歉 日媒曝「不離婚」江宏傑真相

福原愛為婚變騷動道歉 日媒曝「不離婚」江宏傑真相
兩大對手罕見合作 全美成人5月底前都可打疫苗

兩大對手罕見合作 全美成人5月底前都可打疫苗
紓困支票 參議員籲發到疫情結束 但美債已飆至28兆

紓困支票 參議員籲發到疫情結束 但美債已飆至28兆