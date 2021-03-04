全美第二州！維州通過消費者數據保護法 2023年生效

維州 州長諾譚(Ralph Northam)簽署「消費者數據保護法」(Consumer Data Protection Act)，允許維州居民自行選擇是否允許個人數據被收集或售賣，還可查看公司收集了哪些信息，並做修改或刪除；法案將於2023年1月1日生效，維州也成為繼加州 之後，全美第二個有自己數據保護法規的州。

「消費者數據保護法」受到亞馬遜等科技行業公司的廣泛支持，相比加州的同類法案，維州的法案被視為對科技業者更友好，除了允許人們自行選擇不被公司收集或販賣數據，以及查看被收集的數據，該法案不允許個人對違規的科技公司興訟，而是由維州檢察長執行對違規公司執法；此外也要求公司在收集種族、基因或地域等敏感信息之前，獲得用戶的許可。

但也有提倡隱私 的維權人士呼籲維州採取更嚴格的措施，在生效之前補充更多實際選項，讓人們能更容易的選擇退出多個公司的數據收集。

由於聯邦層面遲遲不對保護數據隱私採取行動，許多州便自行提案尋求解決方案；代表費郡的州參議員馬斯登(David Marsden)是該法共同提案人，他認為新法將讓維州在保護數據隱私方面領先全美，「這項綜合法案簡潔明了，為消費者提供了保護，也讓公司為保護消費者數據負責」。