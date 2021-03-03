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北維州費郡近9成房產增值 平均價值逾60萬

記者羅曉媛／維州報導

儘管新冠疫情持續一年多，但因利率低，以及市場上待售的房產庫存(inventory)少，華府近郊的北維州費郡(Fairfax County)的房產價值自去年以來不斷攀升，近九成房產平均增值4.25%，使得費郡房屋平均價值在今年突破60萬元，去年則是58萬多元。

根據費郡政府發布的2021房地產估值報告，費郡88%的住宅房產增值，平均增長4.25%，平均價值為60萬7752元；其中獨棟屋住宅平均增值4.17%，平均價值達72萬5327元，聯棟屋(townhouse)平均增值5.13%，平均價值達46萬526元，共有公寓(condo)平均增值4.62%，平均價值30萬4877元；另有4.4%的住宅房產貶值。

而在商業地產方面，尤其餐館、零售和酒店，均因空置率增加、收租損失和整體市場風險而貶值，包括商業、工業及出租公寓在內的非住宅房地產平均貶值4.05%。

也因為房地產平均價值增加，房產稅估值也響應上漲，依照不同轄區，費郡房地產稅估值依次為：Lee轄區增長6.32%，Mount Vernon增長5.29%，Mason增長5.13%，Braddock增長5.06%，Springfield增長4.89%，Sully增長4.6%，Providence增長3.91%，Hunter Mill增長3.67%，Dranesville增長2.53%。

不過費郡監事委員近日提出的預算提案也包括給房產稅減少一分錢，即每100元估值的房產稅從1.15元減少到1.14元，若獲批，因增值而多出的房產稅可望被抵消。

房地產 疫情 預算

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