馬州首個華人疫苗接種站 落戶美京中心服務社區

CCACC日前為284名75歲以上各族裔的居民施打新冠疫苗，由13名有執照的護士、藥劑師施打。（記者張筠 / 攝影）

美京華人 活動中心(CCACC)近日獲馬州蒙郡授權，為280多名75歲以上的各族裔居民施打新冠疫苗 ，是蒙郡首家為居民施打新冠疫苗的華人社區組織；會長李志翔表示，CCACC將繼續向蒙郡政府申請更多接種機會。

李志翔說，此次和蒙郡政府交涉許久，終在2月最後一周收到400劑疫苗，並獲批准在2月27日給社區長者施打莫德納 (Moderna)新冠疫苗，當天共有284名不同族裔的居民來接種，包括歡樂日間保健中心的110多名老人，接受居家護理的30多人，以及其他保健中心和老年公寓的居民。

李志翔表示，由於疫苗供應仍緊缺，蒙郡嚴格限制75歲以上者才可接種，該中心將在3月27日左右為這批老人施打第二劑，並會持續向政府申請更多接種機會，中心義工也繼續協助居民上網預約接種名額。

陸惠興表示，接種疫苗當天有四名專業醫生、13名有執照的護士、藥劑師為居民施打疫苗，另有50多名志願者到場服務。（記者張筠 / 攝影） 李志翔表示，郡府嚴格限制75歲以上長者才可接種，該中心將在3月27日左右為這批老人施打第二劑，並會持續向郡府申請更多接種機會（記者張筠 / 攝影）

CCACC泛亞義務門診主任醫師朱躍躍表示，一般接種完觀察15到30分鐘，接種完疫苗可能出現打針部位痠痛、紅腫，低燒、噁心、睡眠不好等症狀，不過當天所有接種者沒有出現任何不適；若是接種第二劑，反應可能更強烈，但一、兩天內就會好轉，「(身體)有反應說明免疫系統在工作，也是好現象」。

朱躍躍說，接種完要多喝水，飲食注重營養，不要劇烈運動，注意放鬆，若兩、三天後仍有強烈不適，可聯絡醫護人員；有特殊健康狀況或正在接受特殊治療者，可在醫生指導下接種新冠疫苗，例如有些癌症治療，可能會抵銷疫苗的功效；曾感染新冠病毒者也可接種疫苗，因感染後身體產生的抗體不一定夠，接種疫苗的防護效果還是更好。

CCACC健康部主任陸惠興表示，為幫助社區老人解決預約註冊問題，並將資訊普及給社區，該中心近三個月以來走訪多家老年公寓，徵集接種疫苗的意願，並舉辦多場線上講座答疑解惑；接種疫苗當天有四名專業醫生、13名有執照的護士、藥劑師為居民施打疫苗，另有50多名志願者到場服務。