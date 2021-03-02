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加州撥66億 促早日重啟校園、面對面教學

南加華人密集區多起搶案的嫌犯終落網 均有犯罪前科

大華府第一家 喬治華盛頓大學將禁一次性塑料

記者羅曉媛／華盛頓報導
喬治華盛頓大學為削減校園碳排放，將禁用一次性塑料用品。(記者羅曉媛/攝影)
喬治華盛頓大學為削減校園碳排放，將禁用一次性塑料用品。(記者羅曉媛/攝影)

喬治華盛頓大學將在校園範圍內禁用一次性塑料用品，例如塑料水瓶、塑料餐具、糖果包裝紙、塑料袋等，這是該校削減校園碳排放規劃的一部分，也是大華府地區首個做此倡議的大學。

喬治華盛頓大學校長勒布蘭克(Thomas LeBlanc)，日前在一場可持續發展的活動上宣布該消息，表示學校過去十年來不斷投資可再生能源，減少食品浪費，計畫在2030年實現碳平衡(carbon neutrality)。

勒布蘭克指，禁塑令適用於所有製造初衷就是為了一次性使用的塑料產品，這些塑料用品造成本地排水溝堵塞、堆滿垃圾填埋區，目前學校已開始逐步淘汰一次性塑料用品，例如在全校範圍加裝瓶裝水續水站，鼓勵學生使用可重複使用的容器裝水，自動售賣機換上鋁罐飲品，因為鋁製品遠比塑料品容易回收。

不過絕大多數學生可能要等到今年秋季才能看到這些變化，自疫情發生以來，喬治華盛頓大學的絕大多數課程與教學採遠程模式，學校計畫盡可能在今秋全面重啟。

此外，勒布蘭克也宣布一項環保新政策，將禁止各系、學生團體或訪客出售或發放飲料瓶和餐具等塑料用品，改用其他產品替代，例如可重複使用的竹製吸管、可分解材料製作的零食包裝等。

受新冠疫情影響，喬治華盛頓大學已削減開支，校方暫未透露禁塑令與加裝續水站將耗費多少資金，但表示長遠上這些支出最終將幫學校省錢，省去購買不必要塑料用品的成本，也減少用於回收和垃圾處理的費用。

疫情 禁塑令 投資

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