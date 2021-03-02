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南加華人密集區多起搶案的嫌犯終落網 均有犯罪前科

湖北同鄉會雲春晚節目豐富 220多人同歡

【馬州訊】
大華府湖北同鄉會理事會給湖北鄉親們拜年。(主辦方提供)
大華府湖北同鄉會理事會給湖北鄉親們拜年。(主辦方提供)

大華府湖北同鄉會日前舉辦雲春晚，讓鄉親們在雲端相聚，一解相思之情，220多人通過Zoom和YouTube觀看了晚會直播，節目回放也有近千次播放。

大華府湖北同鄉會雲春晚，著名魔術師關博表演魔術「幸運之鴿」。 (主辦方提供)
大華府湖北同鄉會雲春晚，著名魔術師關博表演魔術「幸運之鴿」。 (主辦方提供)
大華府湖北同鄉會雲春晚，舞蹈「美人吟」。(主辦方提供)
大華府湖北同鄉會雲春晚，舞蹈「美人吟」。(主辦方提供)

雲春晚先回顧了去年初武漢疫情期間，湖北同鄉會攜手同鄉會聯合會和各兄弟協會對武漢和湖北疫情的捐助，同鄉會聯合會會長孫杰讚揚湖北同鄉會為中美兩國捐助抗疫所做的貢獻，中國駐美大使館和湖北省僑務辦公室亦致以感謝信和新春祝賀信。

大華府湖北同鄉會雲春晚，歌唱家霍勇給大家拜年並演唱「在那遙遠的地方」。(主辦方提...
大華府湖北同鄉會雲春晚，歌唱家霍勇給大家拜年並演唱「在那遙遠的地方」。(主辦方提供)
大華府湖北同鄉會雲春晚，荊州籍女高音歌唱家夢鴿演唱「大荊州」。(主辦方提供)
大華府湖北同鄉會雲春晚，荊州籍女高音歌唱家夢鴿演唱「大荊州」。(主辦方提供)

晚會表演涵蓋唱歌、舞蹈、方言民謠、樂器串燒、學做湖北菜「剁椒粉絲蝦」等豐富節目，李雙江、夢鴿、費佳、霍勇等聞名海內外的歌唱家、本地華二代、湖北名廚Peter Chang等貢獻了精采節目；之後還有趣味抽獎，通過20份家鄉特色美食給鄉親們帶來好采頭，一掃庚子年的晦氣，迎來牛年好運。

大華府湖北同鄉會雲春晚，來自武漢的周典擔任美國本地主持人。(主辦方提供)
大華府湖北同鄉會雲春晚，來自武漢的周典擔任美國本地主持人。(主辦方提供)

會長李方代表同鄉會理事們向鄉親們致以春節祝福，並與理事會共祝湖北鄉親在新的一年里闔家團圓、新春快樂、財源茂盛、萬事如意。

有觀眾感嘆這場雲春晚就像湖北人「爽、狠、辣！」，演出精采、看得過癮，就像嚐到熱乾麵的味道，回味無窮。觀看回放：https://youtu.be/Ooz_7HqOsbI。

大華府湖北同鄉會雲春晚，歌唱家李雙江給大家拜年並演唱歌曲「草原之夜」。(主辦方提...
大華府湖北同鄉會雲春晚，歌唱家李雙江給大家拜年並演唱歌曲「草原之夜」。(主辦方提供)
大華府湖北同鄉會雲春晚，歌唱家費佳不僅獻唱歌曲「故鄉是一條溝」，還擔剛雲春晚國內...
大華府湖北同鄉會雲春晚，歌唱家費佳不僅獻唱歌曲「故鄉是一條溝」，還擔剛雲春晚國內主持人。(主辦方提供)
大華府湖北同鄉會雲春晚，歌舞器樂串燒 「華二代的夢」。(主辦方提供)
大華府湖北同鄉會雲春晚，歌舞器樂串燒 「華二代的夢」。(主辦方提供)

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