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VCU大一新生猝死 兄弟會暫停 警方調查

記者羅曉媛／維州報導

維吉尼亞聯邦大學(Virginia Commonwealth University，VCU)的一名大一新生上周末傳出死訊，校方證實消息並叫停該校的一個兄弟會，校警正與里奇蒙警方調查此事。

校方表示，2月27日上午，警方在非校園住宿發現19歲大一學生歐克斯(Adam Oakes)死亡，他來自北維州勞登郡(Loudoun County)，死因尚待法醫確定，校方鼓勵有需要的學生尋求心理諮詢幫助，電話：(804) 828-6200。

VCU和「Delta Chi」兄弟會全國辦公室已對該兄弟會的VCU分會發布停止令(cease-and-desist)，但未把歐克斯的死與兄弟會掛鉤；目前案件由里奇蒙警方主導調查，VCU校警協助，VCU呼籲知情人士提供線索，里奇蒙警方：804-646-3915，校警：804-828-1196。

歐克斯的表姊妹康提‧懷特(Courtney White)表示，歐克斯想要加入「Delta Chi」兄弟會，曾在上周五晚參加該兄弟會的一場活動，有人給了他一瓶威士忌讓他喝，之後他被蒙上眼睛，可能因此撞上一棵樹、傷到頭部，「歐克斯後來睡著了，看起來沒什麼事，但上周六上午被發現時已失去意識。」

康提‧懷特的說法尚未得到校方或警方的證實，她說，歐克斯是非常好的一名年輕人，本案理應徹查；有人在GoFundMe網站為歐克斯的葬禮發起眾籌(https://bit.ly/3dX5pph)，捐款已超過3萬2700元。

此外，還有人在請願網Change.org發起「永久驅逐Delta Chi兄弟會」的請願(https://bit.ly/3sH876y)，指該兄弟會臭名昭著，此前就頻傳性騷擾事件，這次更讓一名只是想結交新朋友的『兄弟』在他們眼皮底下死亡」。

「Delta Chi」兄弟會全國辦公室發布聲明說，他們為VCU有學生逝世感到悲痛萬分，並向逝者的家人、朋友，以及所有為此消息心碎的人發出慰問。

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