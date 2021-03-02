我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2866萬 紐約州破165萬

加州撥66億 促早日重啟校園、面對面教學

疫情周年 大華府確診累計破百萬 相當每百人有6人染疫

記者羅曉媛／馬州報導

新冠疫情近一年之際，大華府三地累計確診在1日突破100萬，相當於每100人就有六人曾確診感染新冠病毒，稍稍低於每百人就有八人確診的全美平均水平；與此同時，新冠疫苗也在提速並給本地抗疫帶來希望，新獲批的嬌生(Johnson & Johnson)疫苗本周將分配到大華府各地。

新冠病毒去年3月抵達大華府地區，截至1日，華府累計確診4萬684例，馬州38萬2702例，維州57萬7174例，三地累計確診突破百萬。

另一邊，疫苗施打也取得進展，馬州現已施打130多萬劑新冠疫苗，70萬人完成接種，另有90萬人打了其中一劑，65歲以上者有超過40%已接種新冠疫苗，日均施打數超過3萬5072劑。

維州已施打近200萬劑疫苗，超過68萬5000人已完成接種，近130萬人已接種第一劑，日均施打4萬2000劑；華府則已施打近16萬5000劑疫苗，5萬6788人完成接種，另有10萬8000多人已施打第一劑。

剛獲批的嬌生疫苗本周也將分配到大華府各地，首批嬌生疫苗馬州可獲得4萬9600劑，維州6萬9700劑，華府6000劑。

「嬌生疫苗安全、有效，還是馬州製造。」馬州州長霍根(Larry Hogan)表示，州政府計畫立刻把該疫苗送抵各社區，讓人們接種，以便繼續提高接種率。

疫苗 華府 馬州

上一則

「疫情助長人性暴力」亞城去年157起凶殺案 20年新高

延伸閱讀

嬌生疫苗被當次等疫苗？專家闢謠：4關鍵不同

嬌生疫苗被當次等疫苗？專家闢謠：4關鍵不同
洛杉磯確診數降至新低 嬌生疫苗本周抵加州

洛杉磯確診數降至新低 嬌生疫苗本周抵加州
未來48小時內 數百萬美國民眾可施打嬌生疫苗

未來48小時內 數百萬美國民眾可施打嬌生疫苗
嬌生疫苗Q&A／只需一劑？更快有效？更易保存？

嬌生疫苗Q&A／只需一劑？更快有效？更易保存？
全美已打7523萬劑疫苗 佛奇：嬌生等3疫苗都可接種

全美已打7523萬劑疫苗 佛奇：嬌生等3疫苗都可接種
變種病毒出現社區傳染 馬州擴大篩檢

變種病毒出現社區傳染 馬州擴大篩檢

熱門新聞

魚是華人的主要飲食料理種類之一。(特派員黃惠玲/攝影)

多吃魚變聰明？近2成華人體內汞超標 吃對才是關鍵

2021-02-24 11:16
德州山姆休士頓大學政治系助理教授翁履中家中天花板因水管爆裂而塌陷。圖 / 翁履中提供

世界OnAir／水管爆、天花板塌…德州華人談暴風雪噩夢

2021-02-23 17:29
一童失溫致死，德州電力相關單位遭求償一億元。(ERCOT網頁)

「停電害我11歲兒被凍死」 媽咪提告求償1億

2021-02-22 08:55
疫情大流行期間，很多窮人生活潦倒，要依靠政府的救濟食物生活；圖為在洛杉磯，食物銀行的員工在派發免費食物。(Getty Images)

上網課時啜泣 新州三年級女孩挨餓求援

2021-02-26 13:06
蒂蒙斯在情人節暴風雪中得到一對奧斯汀夫婦救助。（ Timmons臉書）

風雪結緣 送貨女被陌生屋主收容六天躲災

2021-02-23 18:24
臉書需盡快向160萬伊州用戶發放賠償。(pixabay)

臉書6.5億和解拍板！160萬伊州用戶 每人至少345元

2021-03-01 11:14

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
刺死鄭勇嫌犯被捕 犯案累累 25年前曾涉命案

刺死鄭勇嫌犯被捕 犯案累累 25年前曾涉命案
新「華人之光」金球獎最佳導演趙婷 澄清非億萬千金

新「華人之光」金球獎最佳導演趙婷 澄清非億萬千金
帳單、支票5天才送到 郵局大崩壞 民怨大爆發

帳單、支票5天才送到 郵局大崩壞 民怨大爆發
感染增5倍！CDC：變種病毒恐將大爆發 籲持續避疫

感染增5倍！CDC：變種病毒恐將大爆發 籲持續避疫
紐約市華埠 「麒麟金閣」1日起暫停營業

紐約市華埠 「麒麟金閣」1日起暫停營業