疫情周年 大華府確診累計破百萬 相當每百人有6人染疫

新冠疫情近一年之際，大華府 三地累計確診在1日突破100萬，相當於每100人就有六人曾確診感染新冠病毒，稍稍低於每百人就有八人確診的全美平均水平；與此同時，新冠疫苗 也在提速並給本地抗疫帶來希望，新獲批的嬌生(Johnson & Johnson)疫苗本周將分配到大華府各地。

新冠病毒去年3月抵達大華府地區，截至1日，華府累計確診4萬684例，馬州 38萬2702例，維州57萬7174例，三地累計確診突破百萬。

另一邊，疫苗施打也取得進展，馬州現已施打130多萬劑新冠疫苗，70萬人完成接種，另有90萬人打了其中一劑，65歲以上者有超過40%已接種新冠疫苗，日均施打數超過3萬5072劑。

維州已施打近200萬劑疫苗，超過68萬5000人已完成接種，近130萬人已接種第一劑，日均施打4萬2000劑；華府則已施打近16萬5000劑疫苗，5萬6788人完成接種，另有10萬8000多人已施打第一劑。

剛獲批的嬌生疫苗本周也將分配到大華府各地，首批嬌生疫苗馬州可獲得4萬9600劑，維州6萬9700劑，華府6000劑。

「嬌生疫苗安全、有效，還是馬州製造。」馬州州長霍根(Larry Hogan)表示，州政府計畫立刻把該疫苗送抵各社區，讓人們接種，以便繼續提高接種率。