「像買彩票一樣隨機」華府疫苗預約連2天出包 惹民怨

華府近日派出疫苗志願者，到特定區域協助年長民眾預約疫苗。(市長辦公室提供)

華府 新冠疫苗 接種計畫按步推進，25日開始允許18歲以上、有特殊健康狀況的民眾接種疫苗，但市府疫苗預約網站卻連續兩天出包，引發民眾不滿；市府官員建議未來分時段進行，讓民眾按年齡或地區分批預約疫苗，此外為彌補網站崩潰造成的不便，市府決定27日再放3500個名額。網址：vaccinate.dc.gov，電話：(855)363-0333。

華府每周四、五兩天放出新的疫苗名額，供有優先資格者預約，25日開始允許18至64歲並有特殊健康狀況的民眾接種疫苗，包括哮喘、癌症、有骨髓或器官移植者、糖尿病、心臟病 、肥胖症、懷孕等。

然而25日上午4000多個名額剛放出不久，網站就因技術問題崩潰；生局向公眾道歉，並稱該問題當天已解決，市長包瑟(Muriel Bowser)26日上午也發推特表示，25日放出的所有名額都已被約滿。

不過26日上午9時市府剛再放出4350個新名額不久，預約網站再度崩潰，市府官員表示，由於3萬多人同時登錄網站，且大量民眾未等頁面加載完成前就不斷刷新、重新登錄，導致網路超負荷，系統無法正常運行。

有民眾稱連續換了兩台電腦、三部手機才終於搶到名額，但對大多數民眾來說，疫苗預約仍是令他們頭痛又著急的事，也有人批評市府管理不當，導致疫苗預約變得像買彩票一樣隨機。

市府也計畫3月發布新的註冊網站，簡化民眾操作，近日也派志願者到特定區域協助年長民眾預約疫苗；也有官員提議，未來應按地區或年齡劃分民眾的預約時間，錯峰預約可避免系統再崩潰，也減輕技術人員的壓力。