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閉館近15年！史密森尼藝術與工業博物館 今冬重開有新展！

記者張筠／華盛頓報導
史密森尼藝術與工業博物館將於今年11月帶來新展「未來」。(博物館提供)
史密森尼藝術與工業博物館將於今年11月帶來新展「未來」。(博物館提供)

歷經近15年的重修翻新後，史密森尼藝術與工業博物館(Smithsonian Arts and Industries Building)近日宣布，新展「未來」(FUTURES)將於今年11月與公眾見面，同時慶祝史密森尼學會(Smithsonian)的175周年。

博物館1881年落成開放，館藏各類對世界及人類文明有重要影響的文物和發明，2004年起關閉，歷經近15年的重修翻新，今年11月將重開帶來新展，帶領民眾一同展望未來，包括人工智慧等各種新興技術和創意領域的作品。

館方表示，「未來」展覽規模不凡，全展共3萬2000平方呎，融合自然科學教育以及未來科技的創新，民眾可在此看到人工智慧技術的應用，體驗與機器人一起冥想的時刻，互動製作自己獨有的emoji表情符號，觀察在稀薄空氣中水的狀態，體驗太空服，嘗試各類強化五官感受的遊戲等。

該展覽也探討各年代社會對「未來」概念的理解，展示機器人的發展和變化，回顧第一台電話，展望未來的通訊發展，博物館也將用多種藝術作品引領民眾思考「過去」與「未來」的關聯，包括紀錄片、照片牆、畫廊等。

博物館主任高斯琳(Rachel Goslins)表示，此展覽的目的在於帶領民眾從當下流行的趨勢來思考人與人之間的連結，並從現實得到啟發，創意想像未來會飛的車、新的城市結構、能和人成為朋友的機器人等，讓更多民眾可以和藝術家、科學家、建築師等各行業群體對話、辯論，探討未來，尤其在新冠疫情後，對科技、人類、社交等概念都有更多體會與思考，此展覽也將給人更多啟發。

高斯琳表示，「未來」新展的目的在於帶領民眾從當下流行的趨勢來思考人與人之間的連結...
高斯琳表示，「未來」新展的目的在於帶領民眾從當下流行的趨勢來思考人與人之間的連結，並從現實得到啟發。(博物館提供)
「未來」新展中會有許多人工智慧的應用，讓民眾體驗並思考人與科技的關係。(博物館提...
「未來」新展中會有許多人工智慧的應用，讓民眾體驗並思考人與科技的關係。(博物館提供)
民眾可在此展覽看到人工智慧技術的應用，體驗與機器人一起冥想的時刻，體驗太空服，嘗...
民眾可在此展覽看到人工智慧技術的應用，體驗與機器人一起冥想的時刻，體驗太空服，嘗試各類強化五官感受的遊戲等。(博物館提供)
史密森尼藝術與工業博物館經歷近15年的翻新，將於今年11月重開帶來新展「未來」。...
史密森尼藝術與工業博物館經歷近15年的翻新，將於今年11月重開帶來新展「未來」。（博物館提供）

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