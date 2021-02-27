馬州州會考照常 題量減少只考2科目

由於疫情，今年考生可選擇網路考試。(美聯社)

馬州 教育委員會本周決定，今年州會考(MCAP)照常進行，所有三到八年級學生必須參加，高中生至少要參加一次，但因疫情 ，今年考生可選擇網路考試，且州教育委員會決定將考試題量減少，科目也縮減成只需考英文和數學，社會研究、科學、政府等科目取消，從而縮短考試時間。

州教育總監卡倫·沙門(Karen B. Salmon)表示，數學考試時長2小時40分鐘，英文時長4小時40分鐘，教師可以將考試安排在幾天內，以分配每日的教學時間，最晚可進行到6月的第一周。

馬州原先以「升學與就業測評」(PARCC)為標準評定學生的學習水平，原定去年開始採用更精簡的「馬州綜合評測」，但因新冠疫情爆發而取消所有考試，延到今年。

卡倫·沙門說，評測成績不是學生畢業要求的一部分，也不用於班級排名，只是州府用於判斷教學效果及學生水平的一個參考。目前數據不足以判斷學生在疫情期間的學習成果，但標準化考試結束後，教師和家長就能明確學生的進步空間，了解過去近一年的網路教學成效如何，幫助孩子進步。

有教委擔憂，學生備考的時間恐怕會擠占本就因疫情縮減的學習時間，導致進度更落後，馬州教育協會主席波斯特(Cheryl Bost)也指，現在師生實體見面的時間非常寶貴，應該用來教學，而非考試。

聯邦教育部 本周表明，各州今年必須實行標準化考試，但給予各州一定的靈活性，允許縮短考試時間，提供遠程線上考試的選項等。