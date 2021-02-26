「疫情失眠」致藥物濫用 醫建議多運動

新冠疫情 在美持續近一年，「疫情失眠 症」越來越普遍，相應導致藥物濫用或酗酒等問題，醫生建議儘量用運動、興趣愛好、行為激活療法(behavioral activation therapy)、適當社交等方式取代藥物或酒精，平時也要注意留意自己的身心健康。

大西洋醫療團隊的精神科醫生庫布洛斯(Leonardo Cubillos)說他從業20年來，今年見到有心理疾病或情緒障礙的人最多，很多人因疫情失眠，認為生活單調，失去工作動力等，失眠問題加重也導致藥物濫用、酗酒和大量吸菸等問題增加，進一步損傷人們的身心健康。

庫布洛斯表示，很多人因失眠而精神不振或情緒不好，這很正常，但很多人以為自己患了抑鬱症，甚至要求吃抗抑鬱藥物，雖然情緒好轉，但藥物也會給身體帶來副作用。

庫布洛斯建議，不要依賴藥物解決失眠問題，儘量用運動取代，每周四次，每次至少45分鐘，可嘗試慢跑或快走，適當加快心跳，並促進身體分泌多巴胺，有益改善心情，分散注意力並幫助睡眠。

此外也可通過培養新愛好來填充時間，主動給自己安排一些平時少做的活動，讓大腦有時間放鬆；庫布洛斯說，這在醫學上也稱「行為激活療法」，能排解消極情緒。

雖然疫情期間社交活動大減，但庫布洛斯鼓勵人們通過電話、視訊等方式拓展社交面，增加與人交流的機會，因自我封閉久了就容易積累消極情緒，所以人們也可通過與他人傾訴來排解；失眠的一大原因是大腦無法放鬆，冥想、祈禱等也可治療失眠。

他也提醒要定期留意自己的身心狀況，可借助電子手環、健康App 等，或定期找專業醫療人士諮詢。