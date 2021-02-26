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馬州高承載道收費初定 晚高峰平均11元

記者羅曉媛／馬州報導

馬州交通管理局(MDTA)25日公布I-495和I-270公路高承載車道(HOT lanes)的初步收費定價，從每哩20 分到每哩3.76元不等，高峰時段價格越高，但也規定了「上限」，相當於早高峰平均每哩1元，晚高峰每哩1.5元；交通管理局委員會將就此聽取三輪公眾意見，並在今秋對最終定價表決。

MDTA是馬州交通廳下屬機構，負責全州交通基礎設施的相關收費，MDTA提交的初步定價覆蓋從「美國軍團大橋」(American Legion Bridge)維州路段到馬州貝賽斯達(Bethesda)187公路(Old Georgetown Road)的I-495高承載車道，以及從I-495到洛克維爾-蓋城I-370公路之間的I-270高承載車道，收費主要用於支付這些高承載車道的修建費用。

根據初步定價，裝有「快易通」(E-ZPass)的車輛收費從每哩20分到每哩3.76元不等，載重拖車(tractor-trailers)則是每哩1.21元到每哩22.58元不等，但初步定價也規定了收費「上限」，除非道路擁堵到車速低於50哩或路況達到某種極端門檻，車輛收費不得超過每哩1.5元、拖車不得超過每哩9元。

管理局首席財務官狄波拉‧夏普勒斯(Deborah Sharpless)表示，最高收費標準的情況將極為罕見，例如遇上重大車禍，造成極端擁堵；她也強調，此次定價只是管理局目前的想法，最終定價將在聽取公眾意見和充分討論之後確定。

馬州 美國 快易通

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