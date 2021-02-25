華府新冠病歿者破千 全市降半旗悼念

華府新冠病歿總人數24日突破1000人，市長包瑟的姐姐也因新冠併發症去世。（記者張筠 / 攝影）

華府 新冠病歿總人數24日突破千人，其中20%是在今年前兩個月過世，華府市長包瑟(Muriel Bowser)宣布24日為「新冠疫情 逝者紀念日」，全市降半旗悼念全美因疫情喪命的逾50萬人，提醒公眾繼續謹慎防疫 ；包瑟的姊姊梅西雅•包瑟(Mercia Bowser)同日也因新冠併發症過世。

梅西雅是包瑟唯一的姊姊，也是家中老大，包瑟表示，姊姊死於新冠併發的肺炎，此前在華盛頓醫療中心接受治療，24日上午去世，「她已隨眾多天使離開，我們將深深懷念她，以及所有在新冠疫情中去世的人們」；包瑟感謝所有在前線工作的醫護人員，提醒不要鬆懈防疫。

截至24日，華府共有1001人死於新冠，其中75%為非裔，白人占11%，西語裔占12%；雖然日增確診數及住院數自1月初開始穩步下降，但過去幾個月的病歿人數比去年夏季和秋季更多，今年前兩個月共有209人死亡，占疫情爆發以來的20%，平均每天有六人死於新冠病毒。

包瑟表示，「每一個逝去的生命背後都牽涉眾多家庭，這些悲劇時刻提醒我們疫情對全華府乃至全美民眾的打擊。」她將24日定為「新冠疫情逝者紀念日」，要求全市降半旗，呼籲華府所有宗教團體一同悼念。

「就算疫情終將結束，對很多家庭來說，他們的傷痛永遠無法停止。」包瑟說，疫苗帶來一絲曙光，但近日在大華府出現的各類變種病毒給防疫工作帶來新威脅，因此不要小看戴口罩、保持社交距離等防疫措施的作用，這些負責任的行為可以拯救生命，避免更多家庭失去至親。