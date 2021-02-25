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馬州蒙郡公校新返校指南 教師憂安全

記者張筠／馬州報導

馬州最大公校系統蒙郡公校(MCPS)23日公布安全返校指南，計畫3月1日開始讓學生返校上實體課，但引起教師不滿，要求公校提供更詳細的病毒檢測疫苗接種計畫。

根據MCPS返校指南，3月1日先讓有特殊需求的學生返校，3月5日開始其餘學生分批返校，戴口罩、保持社交距離、使用手部酒精消毒液，為返校師生須遵守的三個基本防疫措施；所有返校師生的家庭每周須填寫健康表格，包括身體健康狀況、近期是否接觸過新冠確診病患、自己或家人是否有新冠症狀等。

該指南也指，MCPS計畫從3月15日開始實行「無症狀篩檢」，不論師生是否有疑似症狀，都可自願接受定期檢測，保護自身及他人健康；此外，若班內有一人確診，全班師生都要接受檢測並隔離，轉為網課教學。

MCPS發言人托諾(Derek Turner)表示，州府將提供5萬份快篩檢測試劑，支持MCPS的返校計畫，同時他們也向州府申請500萬元資金，以支持未來一年的檢測工作。

MCPS設施管理主任亞當斯(Seth Adams)也指，全郡公校已更換逾6萬5000個空調濾網，更新5000個空氣清潔系統；部分學校的飲水系統還不能正常運作，但學校已準備瓶裝水等替代品，供返校師生使用。

不過該指南仍引發蒙郡教師不滿，代表1萬4000多名公校教師的蒙郡教育協會(MCEA)，要求公校在沒提供更詳細的檢測和疫苗接種計畫之前，不能恢復實體課。

MCEA認為返校時機未到，安全隱患仍在，他們表示公校應遵照聯邦疾病防治中心(CDC)的指導，制定更嚴格的接觸者追蹤計畫、檢測方案，應在返校前給每名教職提供接種疫苗的機會，讓教師不用犧牲健康來工作。

此外，為緩解學生在疫情期間的壓力，蒙郡教委近日更新2021年畢業生的要求，只須滿足州府規定的畢業要求，並將部分課程的評定標準改為「通過或不通過」；允許學生選擇通過暑期學校來補足畢業所需的學分，並打算減免暑期課程的費用。

檢測 公校 疫苗

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