北維州費郡公校 本周迎7000生返校

維州費郡公校本周先讓7000名學前班到幼稚園學生返校上課，部分家長表示，年齡較小的學生上網課效果欠佳，他們等待實體課已久。（取自推特）

維州最大規模的費郡公校 (FCPS)本周開始先讓7000名學前班(Pre-K)到幼稚園的學生返校上實體課，返校學生分批每周輪流上兩天實體課，有家長稱學生「等待此刻已久」，期待新學期有新開始，但也有教師擔心教導孩子戴口罩、保持距離頗有難度，需做足防疫 教導的準備。

根據FCPS的返校計畫，本周開始先讓學前班和幼稚園學生返校，每周上兩天實體課，有特殊需求的部分學生也可返校，一周四天實體課，其餘年級學生將在3月中以前陸續分批返校。

FCPS規定返校師生必須戴口罩、保持距離、量體溫，配合學校完成定期清潔和消毒工作，對返校感到不安的學生和家長仍可選擇繼續全網課。

費郡公校家長科迪(Kimberly Cody)的小兒子迪倫(Dillon)也屬首批返校生，「他等待這一刻很久，原定去年入學，結果趕上疫情 ，一年以來都還沒和新同學見面」，科迪表示，對迪倫這些年齡較小的學生來說，網課效果欠佳，他們無法長時間專心聽課，一方面缺少與人交流的機會，另一方面長時間盯著螢幕，對視力和健康也非常不好。

科迪全家去年才搬到費郡，上小學的大兒子目前還未輪到返校，但小兒子迪倫仍願意自己坐校車上學，說自己早已準備好。

許多家長認為，孩子返校也多少能減輕他們的工作和生活壓力，但有教師指，對年齡較小的學生而言，疫情知識和防疫教育並非易事，很多孩子戴不住口罩，返校後也很容易忘記要與同學、朋友保持距離，預計返校初期，師生都有很多細節要適應。

FCPS中文教師袁莉說，雖然返校學生數量有限，但由於學校清潔、消毒、支援網課等實體授課之外的工作增多，返校教師的工作壓力普遍加大，不僅要管自己班的學生，還要輪班管理其他事務，「疫情之後的教學真的越來越有挑戰。」