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疫苗管理遭詬病 馬州推集中預約

記者羅曉媛／馬州報導

馬州政府因新冠疫苗的分發管理分散，數月來飽受批評，為減少各地競爭本就稀缺的疫苗資源，馬州將對所有大規模接種中心(mass vaccination)施行集中式(centralized)疫苗預約系統，各地衛生部門可選擇參與或不參與，該預約系統也不會取代透過地方衛生局、醫院、藥店或健康診所的個人預約系統。

馬州衛生廳代理廳長斯考萊德(Dennis Schrader)表示，接種中心施行統一的集中式預約系統有望改善用戶體驗，並為今後疫苗供應充分之後，更多人預約疫苗做準備。

同時，州府對預約系統「PrepMod」的更新也接近尾聲，屆時非本地居民將不能通過分享的連結預約到疫苗；這項系統漏洞導致蒙郡等地有非當地居民透過他人分享的連結預約到新冠疫苗，衛生官不得不在上周末花費數小時取消這些不符合條件的預約。

蒙郡郡議會副主席阿波諾茲指出，該系統允許通過合法渠道獲取預約連結的人，把連結分享給非本地居民，後者通過該連結成功預約，在疫苗仍舊稀缺之際，是在占用醫護工作者或75歲以上長者的優先預約名額。

大華府其他轄區也有不符資格者透過連結成功預約，北維州威廉王子郡本周表示，部分大華府地區居民預約了在馬納塞斯市Unity Reed高中的疫苗名額，但其原本只面向學校教職打疫苗。

該預約連結由威廉王子郡公校系統發給近1萬2000名員工，但其中有人分享給了非公校人員，有些人即便未能出示學校證件，最終也還是打了疫苗。

「有些人可能鑽了空子，但不是普遍現象。」威廉王子郡公校教委主席拉提夫(Babur Lateef)表示，施打疫苗的工作人員沒有拒絕這些「不符合資格者」的原因，是不想冒風險浪費疫苗，也不想因為拒絕已有預約者而導致敵對情緒。

疫苗 馬州 威廉

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