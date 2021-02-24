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變種病毒出現社區傳染 馬州擴大篩檢

記者羅曉媛／馬州報導

馬州新冠疫情近日好轉，但變種病毒的傳播狀況不容忽視，馬州現已出現社區傳染；州長霍根(Larry Hogan)23日宣布州府與馬里蘭大學及約翰霍普金斯大學簽訂協議，成倍提高馬州檢測變種病毒的基因測序(sequencings)能力，周測序能力有望從300次提高到逾700次。

馬州現有約60例新冠變種病毒，其中大多數為英國變種病毒，南非變種和巴西變種也在馬州有確診，變種病毒傳染性更強，但尚無證據顯示變種病毒致命率或導致重症的機率更高。

霍根表示，馬州與馬大、約翰霍普金斯大學簽署合作協議後，該州超過10%的新冠確診就可經過基因測序判定變種病毒的流行性；馬州衛生廳代理副廳長陳瑾琳(Jinlene Chan，音譯)指，原先馬州每周大約能做300次變種病毒基因測序，之後可提升到每周超過700次，就能確定更多變種病例。

她已先有測序數據分析，馬州絕大多數變種病毒的確診近期並無旅行史，顯示變種病毒已在馬州社區傳播，這也凸顯戴口罩、保持距離、避免人群聚集等防疫措施的必要。

馬州新冠確診率降至3.9%，新冠住院數23日減少到978，近一個月前的住院數接近2000人；霍根表示，儘管馬州各項疫情數字好轉，但不希望公眾因此驕傲自滿，導致變種病毒四處橫行。

霍根並宣布第四家大規模疫苗接種中心選址，最晚將於3月11日在查爾斯郡(Charles County)的棒球球場「Regency Furniture Stadium」開辦，聯邦急難管理局(FEMA)將負責部分運營工作。

此外，馬州最快有望在下周獲得首批正待批准的嬌生(Johnson & Johnson)新冠疫苗，生產地位於巴爾的摩，若聯邦政府開始分配嬌生疫苗，有望大幅提升大華府供需不平衡的疫苗進程；儘管馬州目前仍在等待聯邦政府提供確切的數量和分配時間，但3月底之前，全美有望獲得2000萬劑嬌生疫苗。

馬州 變種病毒 疫苗

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