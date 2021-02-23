「我已經打疫苗了！」 相親市場新賣點

曾在相親App 風靡一時、彰顯有趣靈魂的自我介紹，或把自己和動物合影用做個人頭像的招數已不新鮮了；疫情時代，從相親市場「脫穎」而出的新賣點變成 — 在個人介紹頁面加上「我已經打疫苗 了！」

伴隨新冠疫苗在全美推進，「Tinder」、「Bumble」、「Hinge」等相親App的用戶也開始把「打了疫苗」加入個人資料頁面，寄望由此增加匹配的機率。

華府 一名消防員用戶在個人介紹頁寫著：「已打新冠疫苗。」還有一名醫生將頭像換成自己身穿防護裝備的照片，配上文字「常駐急診室(已打疫苗)」；還有用戶直接發推文調侃，「『打了疫苗』讓我成為華府相親App市場最厲害的人。」

相親App「Bumble」表示，自新冠疫苗去年12月開始接種以來，用戶在個人資料頁面提及「已打疫苗」的次數穩步增長，儘管尚無確切數據，但在瀏覽用戶頁面時可明顯看到該趨勢的變化，還有人把自己接種疫苗的照片作為個人頭像。

來自華府的阿花(化名)也是去年疫情以來才開始使用「Bumble」等相親App，因為居家避疫、與人交流的機會變少，她希望藉此結識新的朋友。

阿花說，最近明顯感覺到很多人把「已打疫苗」放入自我介紹，「他們可能認為這能顯示自己或多或少有了一定保護，匹配到理想用戶的機率會更大」；同時，鑑於目前接種人群還是以一線工作人員為主，貼上「已打疫苗」的標籤也顯示他們從事重要的工作。