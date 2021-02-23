熊貓寶寶「小奇蹟」首次戶外冒險 謹慎又好奇

國家動物園的熊貓幼崽「小奇蹟」近日首次到戶外冒險，對外界謹慎又好奇。（國家動物園提供）

將滿六個月大的華府 熊貓寶寶「小奇蹟」(Xiao Qi Ji)近日在降雪 前首次到戶外活動，華府國家動物園 表示，牠第一次戶外冒險非常謹慎，但對周遭事物也充滿好奇。

「小奇蹟」去年8月21日出生，本月將滿半歲，是大熊貓美香(Mei Xiang)和添添(Tian Tian)的第四胎幼崽，動物園近日首次讓牠到戶外活動；熊貓管理員表示，「小奇蹟」起先沒有隨美香到戶外，而是自己在室內的角落玩耍，後來經管理員引導，牠注意到母親在戶外吃早餐，就跟隨美香到室外活動。

熊貓管理員稱，「小奇蹟」對戶外的一切很謹慎且好奇，就像美香和添添先前的幼崽寶寶(Bao Bao)和貝貝(Bei Bei)，牠多次到草叢裡冒險，時而又坐在原地專心玩玩具，偶爾又踱回室內，好似在熟悉環境，在戶外的全程玩耍共45分鐘，後來就主動回到室內沒再出來，美香也跟隨「小奇蹟」回到室內。

動物園表示，未來天氣允許會再讓「小奇蹟」到戶外活動，觀看熊貓成長動態可到官網https://s.si.edu/2M5iiSw，每天上午7時30分到9時，最有可能看見熊貓現身。