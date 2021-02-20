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暴雪阻運輸 維州10萬劑疫苗將遲到 馬州喬郡取消首劑預約

記者張筠／華盛頓報導
大華府多地的疫苗配送因暴雪天氣延誤。(美聯社)
大華府多地的疫苗配送因暴雪天氣延誤。(美聯社)

近日全美多地的暴雪天氣給新冠疫苗運輸增加難度，維州衛生廳19日預計，逾10萬6000劑疫苗將遲到，馬州部分地區也因疫苗運送延誤，將下周一前的首劑疫苗接種改期。

白宮抗疫小組資深顧問拉維特(Andy Slavitt)19日預計，受暴雪影響，全美各地的疫苗輸送將有三天延遲，影響約600萬劑疫苗的輸送；維州衛生廳同日表示，逾10萬6000劑疫苗將遲到。

馬州喬治王子郡(Prince George County)郡長艾索布斯(Angela Alsobrooks)18日指，原定本周抵達的4200劑疫苗尚未到貨，郡府於是取消下周一以前的所有首劑預約，預約接種第一針疫苗的民眾將收到郡府修改時間的通知，但第二針的預約不受影響。

馬州華裔聚居的蒙郡(Montgomer)也預計有4500劑疫苗遲到，但疫苗儲備量仍夠完成20日以前的首劑接種，衛生官員表示，若有更多疫苗遲到，下周的接種計畫也將推後。州長霍根(Larry Hogan)本周稍早稱，馬州現有基礎設備能支持每天施打5至10萬劑疫苗，但受供應、運輸等因素影響，目前每天只能施打1萬2000劑。

大華府部分地區的疫苗接種站近日也因雨雪天氣暫時關閉，衛生官員表示，遲滯就會影響社區的防疫效果，建議民眾減少出行。華府、馬州、維州三地官員近日也聯合致信聯邦，要求專門給聯邦職員和首都捷運局(Metro)員工分配新冠疫苗，包括聯邦移民和海關執法局人員。官員指，大華府共有28萬1000多名聯邦職員、3萬多名運輸等行業的必要人員。

疫苗 馬州 維州

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