馬州樂齡會 雲端雙語慶春節

33--樂齡會馬州分會日前在Zoom以中英雙語舉行雲端「農曆新年慶祝活動」，邀請華人嘉賓講述他們與農曆新年有關的故事。(主辦方提供)

樂齡會(AARP)馬州 分會日前以中英雙語舉行雲端 「農曆春節慶祝活動」，邀請華人 嘉賓講述自己與春節有關的故事，活動發起人之一的劉綺君(Lily Liu)表示，中英雙語可連接老一輩和兒孫世代，讓每一代人都可分享。

樂齡會馬州分會日前在Zoom以中英雙語舉行雲端「農曆新年慶祝活動」，邀請華人嘉賓講述他們與農曆新年有關的故事。(主辦方提供)

農曆春節是傳統中國人全家團圓的日子，曾在樂齡會工作20多年的劉綺君想到新冠疫情以來，許多年輕華人已好久沒與家中長輩相聚，為了傳承全家團圓的傳統，她與同在樂齡會工作的王申共同發起舉辦雲端雙語慶祝活動，並得到樂齡會馬州辦公室主任Hank Greenberg和執行委員會Jim Campbell的支持。

樂齡會馬州分會日前在Zoom以中英雙語舉行雲端「農曆新年慶祝活動」，邀請華人嘉賓講述他們與農曆新年有關的故事。(主辦方提供)

美京華人活動中心常務副會長張麗芳分享的「除夕夜(大年三十)團圓飯」講述團圓飯上父親帶頭感謝母親一年辛勞的溫馨小故事；華府華文作家協會會長王志榮的「聖誕節與農曆年」以自身經歷述說聖誕節與農曆年的相似之處；華府華文作家協會副會長高霞的「牛年吉祥結」由12生肖傳統講起，解說牛年代表的意義；巴爾的摩國際學校的張曉霞則播放小朋友在雲端課堂過農曆年的教學錄影；王申也以圖文介紹了中國中央電視台的春節聯歡晚會。

樂齡會馬州分會日前在Zoom以中英雙語舉行雲端「農曆新年慶祝活動」，邀請華人嘉賓講述他們與農曆新年有關的故事。(主辦方提供)

樂齡會是全美最大非營利及無黨派組織，旨在幫助50歲以上者自主選擇生活方式。觀看回放可至樂齡會馬州分會官方頻道：YouTube.com/AARP Maryland。