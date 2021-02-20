馬州美京華人中心 線上歡欣迎牛年

美京華人活動中心舉辦線上農曆春節慶典。(CCACC提供）

美京華人活動中心(CCACC)往年都在馬州 蓋城湖林商場(Lakeforest Mall)舉行農曆春節雙周慶，是社區裡人們津津樂道的年度盛事，但今年因疫情 取消；為傳承中華文化，CCACC改線上迎接牛年，通過Zoom和YouTube直播向社區傳遞新春祝福，吸引420多人在線觀看。

線上慶典以中英雙語進行，分為貴賓致詞、特別演出、社區團體及中心社團節目表演三大部分，活動的新年場景設置在CCACC的活動大廳，加上新年氣息和文化韻味的裝飾，錄製過程也遵守聯邦疾病防治中心(CDC)衛生指導，嚴控人數、人人戴口罩、保持社交距離等；CCACC會長李志翔感謝社會各界對CCACC一如既往的支持，表示中心經過疫情的考驗，正向更好的方向發展，全體同仁將再接再厲，繼續以服務社區為己任，開創新篇章。

馬州聯邦參議員范赫倫(Chris Van Hollen)、馬州州長夫人金有美(Yumi Hogan)、華裔 參議員李鳳遷、林力圖、眾議員齊麗麗等致預錄賀詞，肯定CCACC在疫情期間發揮重要作用，為社區和公眾提供各項服務，展現中心仁愛、誠信、和樂的價值觀；此次社區各團體和中心社團也積極響應，為慶典提供14個節目，展現疫情下華裔同胞的多彩生活；重溫慶典：https://youtu.be/S5AhJae92CY。