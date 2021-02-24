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馬里蘭LIVE! CASINO & HOTEL鬧新春祥獅採青獻瑞熱鬧送舊喜迎牛年新歲

本報華府訊
馬州Live! Casino & Hotel，祥獅獻瑞，慶祝中國新年。
馬州Live! Casino & Hotel，祥獅獻瑞，慶祝中國新年。

馬州Live! Casino & Hotel日前舉行傳統鬧新春活動喜迎牛年新歲的到來。牛是十二生肖中排行第二的瑞獸，象徵繁榮、誠實和穩定等的多項特質，該賭場照往年慣例舉辦鬧新春活動，為這個中國文化重要節日添加喜氣及祝福華裔社區，帶來好彩頭。

活動以充滿活力的傳統舞獅「採青」儀式揭開序幕，一眾主禮嘉賓首先為色彩斑斕的獅子點睛，然後便在鑼鼓喧天聲的躍上跳下採摘生菜，祝願所有人好運接踵而來，新年勝舊年。之後，舞獅隊昂首踏步在整個賭場內巡遊，及到多個不同的地點停留表演，恭賀顧客牛年鴻運當頭。

隨著農曆節日到來，Live! Casino&Hotel的正宗亞洲美食餐廳樂富小館(Luk Fu)也從現在起至2月25日推出應節菜單，包括傳統美味年菜：蒜蓉粉絲蒸龍蝦、脆皮雞和蠔油海參等。查詢更多信息，請登錄樂富小館網站。

榮獲AAA四鑽評級的Live!Casino&Hotel是美國最大商業賭場之一，位於華盛頓特區/巴爾的摩走廊，毗鄰I-95州際公路、Route 100公路和Arundel Mills的B/W Parkway。賭場每天24營業，全年無休，除了提供200款現場賭桌遊戲（包括一個撲克廳）、還有大約4,000台老虎機、兩個高額賭廳、以及吸煙人士專用的Orchid Gaming & Smoking Patio。顧客並可以在此享受屢獲殊榮的酒店住宿服務，酒店擁有310間豪華客房、Live! Spa水療館、還有世界一流的餐廳：例如被Zagat評為＃1牛排館The PrimeRib®、匯聚環球美食的David's、名廚Bobby Flay主理的Bobby's Burger Palace、The Cheesecake Factory®、樂富小館和提供正宗壽司和亞洲美食的8 at Luk Fu、Morty's Deli、拉丁美食En Vivo、Orchid Kitchen、以及提供星巴克咖啡、糕點和義大利冰淇淋的Luckies。

另外，賭場的夜店也是非常精彩，除了Live! Center Stage每晚此起彼落的火熱表演，還有R Bar和David's的Lobby Bar可供消遣。The Hall at Live!是一個擁有4,800個座位、三層高的多用途音樂廳和活動場所，這個場地共有40,000平方英尺的可定制會議空間，隨時能夠改頭換臉變成一個容納1600個座位的宴會廳，各種大型娛樂表演經常在此登場，是Live!體驗不可或缺的一部份。我們的室內停車場不但安全，而且提供代客停車服務，顧客也可以使用ParkAssist®的免費自助停車庫並接駁電梯直接進入賭場大廳。如需預訂，請致電443-445-2929或登錄網站：LiveCasinoHotel.com在線預訂。

Live! Casino & Hotel Maryland，地址：7002 Arundel Mills Cir #7777, Hanover, MD 21076，電話：443- 842-7000，網站：https://maryland.livecasinohotel.com。

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