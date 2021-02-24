負起財務責任的重要性您的策略是什麼？

紐約人壽保險公司的資深業務代表-袁菲小姐

負起財務責任：您的策略是什麼？

有這麼一個古老的格言，“沒人計劃去失敗，失敗只因沒計劃 ，”這是千真萬確的道理，尤其是當它涉及到財務方面。而且，在當前的經濟形勢下，我們應該開始考慮自己對財務的掌控，而且最好是今天就開始。負起財務責任並不是一件自然而然的事，而是一個您有意識地去量入為出地生活的決定。

美國 消費者正逐漸地意識到這一點。由PricewaterhouseCoopers會計師事務所進行的一項就美國家庭的財務狀況的全國性調查表明，只有13％的家庭正在儲蓄 7％或以上的可支配收入，雖然預計在今後5至10年內有高達36％的家庭每年會儲蓄這麼多1。這一趨勢可能令人鼓舞，但依然有很大的提升空間。

計畫永遠不會太晚

無論您現在處於什麼生活階段，您都應該有一個財務策略，不僅滿足您目前的財務需求，同時還要開拓一條説明您達到長期財務目標的路徑。無論您是剛開始工作或接近退休 ，財務策略都是必要的。好消息是，不管您現在是什麼年齡，計畫永遠不會太晚。現在的積極態度可以幫助避免以後的失望。考慮一下以下幾種情況：

•做一個儲蓄計劃。今天存一小筆，明天就會大不同。您今天能設置什麼樣的財務目標讓您的夢想成為現實呢？

•您的親人是否受到充分保護？萬一您發生不幸，請問您的家人或伴侶能否保持他們的生活標準？購買壽險保單 - 或增加保額 – 以確保自己的親人有保障。

•孩子上大學的費用準備好了嗎？如果您是一位家長或監護人，為您的孩子儲存大學費用永遠不會太早。設立一項大學教育基金會使您的孩子免於背負沉重的學生貸款，並可以如願上他們所選擇的大學。

•如果您臨近退休...考慮一下您目前的收入有多少可以分配到退休儲蓄的專案中，如401（k）計畫，個人退休帳戶及其他投資。退休可能長達20年或30年，如您有更多的資源，您就更有可能享受您的退休歲月。

無論您現在處於什麼生活階段，適當的財務策略將説明實現您的財務目標，保持您目前的生活方式和減少對未來的擔憂。今天就採取行動，以便實現未來的目標和夢想。

1美國儲蓄率之評述，PWC金融服務研究所，2010/5/13。

這份由協力廠商所寫的文章由紐約人壽保險公司資深業務代表 (百萬元圓桌終生會員 MDRT Life Member, NYL Lifetime Council Member):袁菲小姐提供。要瞭解剛討論的相關專題的更多資訊，請聯繫袁菲小姐，聯繫電話為: 703-628-2608（手機），703-723-1299 (維州辦公室)，301-214-6793 (馬州辦公室)，傳真號碼為703-723-0188，email: [email protected]。

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