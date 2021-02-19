馬州第3家 巴爾的摩市再開接種中心

馬州早先已在巴爾的摩市國際會展中心開設大規模疫苗接種中心，25日將在巴爾的摩市M&T銀行球館再開一家。(州政府辦公室)

馬州 第三家大規模新冠疫苗 接種中心(mass vaccination)，將於2月25日在巴爾的摩市的M&T銀行球館開放，最快可從2月25日開始預約疫苗；另在馬州西部、東部和南部規劃的三座接種中心也已確定選址，若有足夠疫苗，最快將在3月開放。

M&T銀行球館的疫苗中心是馬州第三個大規模的新冠疫苗接種點，此前已在巴爾的摩市的國際會展中心和喬治王子郡的「六旗美國樂園」(Six Flags America)開辦兩家，了解M&T銀行球館何時開放疫苗預約，可發短信內容「MdReady」到898-211。

州政府為擴大疫苗施打網路，調用了一些疫苗給到接種中心，導致分配到地方的疫苗略有減少，引發地方官員不滿，因為當地診所也遠不夠滿足公眾對疫苗的需求；州政府回應，分散化疫苗對於打造加速施打疫苗的基礎設施至關重要，但為平息地方政府的擔憂，州衛生廳將以給地方政府提前報備未來四周的疫苗分配，方便地方真多提前規劃疫苗。

與此同時，有關疫苗在族裔之間分配不均的質疑聲也在增加，指接種疫苗的白人多於非裔 和西語裔，但後兩個群體又是馬州遭受新冠病毒打擊最嚴重的族群；非裔占馬州總人口的31%，目前疫苗接種率15.2%。

為此，州長霍根(Larry Hogan)也要求各郡市任命疫苗公平官(equity officer)，協助疫苗公平分配方面的工作，並與馬州疫苗公平行動小組一同與地方組織、門診合作，設立流動診所，以便讓更多人接種。