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慈濟美國華府分會 2021年雲端歲末祝福

記者王稚融／馬州報導
慈濟美國華府分會日前舉行一年一度的「歲末祝福」，因新冠疫情改在YouTube雲端舉行。(截圖)
慈濟美國華府分會日前舉行一年一度的「歲末祝福」，因新冠疫情改在YouTube雲端舉行。(截圖)

慈濟美國華府分會日前舉行一年一度的「歲末祝福」，因新冠疫情改在YouTube雲端舉行，吸引來自華府乃至全美各地，以及台灣、馬來西亞、中美洲等地的會員和慈濟人，中華民國駐美代表蕭美琴、領務組組長周道元、華府僑教中心主任郭大文等亦參加線上祝福。

今年主題「靜思法脈勤行道‧慈濟宗門人間路」，副題「大哉教育益群生‧行善人間致祥和」，證嚴法師提醒：「大哉教育是要請大家多用心用愛，濟貧時也可引導富有的人知道自己很有福，多惜福，不要太浪費，用惜福的力量造福人間；新冠疫情警惕人心，讓人類覺醒，要愛護天地與一切生靈，以齋戒表達虔誠；茹素不殺生，培養愛心才是真正的消災造福，並緣凝聚善念，共同成就福德因緣。」

慈濟華府分會執行長陳英發感恩大家對慈濟的護持與信任，感恩慈濟志工面對種種挑戰，不懼染疫風險，完成社區服務使命；他希望大家把感動化為行動，「為慈濟志工或捐款，讓我們幫助周遭需要幫助的人，也祝福大家新的一年平安健康。」

蕭美琴表示，她在花蓮任立法委員時就與慈濟有很多互動，對於慈濟人在全球救貧救苦、志工永遠站在第一線印象深刻，感嘆華府慈濟人過去一年來堅持發放防疫物資與食物令人感佩。

華府慈濟在2020年共出動慈濟志工418人次，食物發放24次，捐贈超過24萬個防護口罩、面罩、防護衣等給75個醫療、警消和老人院等單位，並發放食物給超過1400個低收入家庭，每家庭每次食物30磅，超過8000人受惠。

中華民國駐美代表蕭美琴線上祝福。(截圖)
中華民國駐美代表蕭美琴線上祝福。(截圖)
慈濟華府分會舉行「歲末祝福」，執行長陳英發感恩大家對慈濟的護持與信任。(截圖)
慈濟華府分會舉行「歲末祝福」，執行長陳英發感恩大家對慈濟的護持與信任。(截圖)
紅十字會的Art Shaw感謝慈濟與紅十字會合作，不求回報的回饋社會，也呼籲大家...
紅十字會的Art Shaw感謝慈濟與紅十字會合作，不求回報的回饋社會，也呼籲大家擁躍捐血。(截圖)

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