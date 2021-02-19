華府超市員工可接種疫苗 部分戶外檢測站因天氣嚴寒關門

華府18日起允許超市等必要行業工作者接種新冠疫苗，每周四、五放出預約名額。（記者張筠 / 攝影）

華府 18日起開放超市員工等必要行業人員預約新冠疫苗 ，近兩日將放出4900個疫苗名額供接種；此外，華府近日天氣，已造成至少一死，新冠疫苗接種站雖未因此關閉，但部分戶外新冠檢測 站因天氣關門，市府提醒公眾謹慎防寒防疫。

華府衛生局表示，18日起必要行業人員可預約疫苗，包括大型連鎖超市、小商家、便利店、食品商販等機構的工作人員，衛生、人力資源、社會服務等從業者，生產製造業員工、食品包裝及運輸等機構人員等。

為避免疫苗分配不均，市府仍根據郵編開放預約名額，18日晚6時先放出的2450個名額，供第5、7、8區的65歲以上者及其他優先接種資格者；預約信息以住址郵編為準，而非工作單位的郵編。

市府19日(今)晚6時再放出2450個名額，供全市有優先資格者預約；未來市府放出疫苗名額的時間將以周為單位交替進行，一周在周四、五兩天的晚6時發放，一周在周四、五兩天的上午9時發放；市府也安排了逾200名接線員在每周四、五協助民眾預約疫苗，有疑問可電(855)363-0333。

除了新增的超市等必要行業員工外，華府優先接種人群包括醫護人員、消防與急救人員、警察、長照中心護工及居民、65歲及以上者、參與或協助實體課的教師、兒童看護、市府員工、無家可歸的遊民等。

市長包瑟(Muriel Bowser)表示，預計從3月1日開始，讓16至64歲的有特殊健康狀況者預約接種；目前華府陽性檢測率維持在10%以下，衛生局鼓勵民眾繼續防疫，積極做新冠病毒檢測。

此外，正值本地降溫，嚴寒天氣已導致一名遊民死亡，市府呼籲公眾在冰雪天氣減少出行。