馬州首例巴西變種病毒確診 旅行返國後病逝

馬州 17日出現首例巴西變種病毒 (P.1 variant)確診，現已病逝，該患者超過65歲，近期曾到國外旅遊，州府正追蹤接觸者；華府 近日也有四人確診變種病毒，包括三名英國變種(B.1.1.7)和一名南非變種(B.1.351)病例，市府呼籲公眾戴兩個口罩加強防疫。

馬州衛生廳表示，該巴西變種病例是馬州首例，患者近期赴國外旅遊，返回馬州不久就病逝；目前馬州已有三種變種病毒，除了巴西變種病例，還包括南非變種病毒的三例確診，以及三人確診英國變種病毒。

巴西變種病毒在美國確診最早可追溯到1月，現有研究表明該變種病毒與英國、南非變種病毒一樣，具較高傳染性，但不確定是否更致命，或是否造成更嚴重的病症；病毒專家表示，新冠病毒持續傳播，此過程中必然產生變種，可能使得現有疫苗失效，更可能因為傳播速度加快會造成更大規模的感染。

華府近日也出現四例變種病毒確診，包括三名英國變種和一名南非變種病例，但市府未提供四名病例近期的旅行信息，華府衛生局主任內斯比(LaQuandra Nesbitt)表示，華府近期新冠病例日增量、住院病患、新冠病歿人數都在下降，但新出現的變種病毒恐導致疫情加劇，呼籲民眾謹慎防疫，建議戴兩個口罩，加強防護效果。

內斯比說，市府目前沒有檢測變種病毒的能力，是送往聯邦疾病防治中心(CDC)檢測，並合作追蹤這四名病例的信息；鑑於馬州與維州都已出現英國、南非變種病毒確診，內斯比指「華府出現這類確診並不意外」，但提醒公眾不可掉以輕心，變種病毒傳染性強，給大華府各地近期的防疫和疫苗工作新增壓力。