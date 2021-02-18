槍枝暴力受害者增33% 華府列公衛危機

華府 市長包瑟(Muriel Bowser)17日簽署新行政令，將槍枝暴力定義為公共衛生危機(public health crisis)，市府也成立緊急專案組打擊槍枝犯罪，市府數據顯示，2020年暴力犯罪 整體數量下降，但在槍枝暴力案件中受傷的人數比2019年增加33%，凶殺案數量也增長近20%，嚴重威脅華府治安。

市府表示，2020年華府共有198起凶殺案，比2019年增加19%，922人成為槍擊案的受害者，比前年增加33%，其中有95%的受害者為非裔；2020年凶殺案的受害女性比前年增長一倍多(142%)，而涉及兒童的槍枝暴力案件也增長16%。雖然從2016年開始，華府暴力犯罪整體減少，槍枝犯罪卻從2017年開始逐年增加。

為打擊槍枝暴力，包瑟17日簽署新行政令，將槍枝暴力定為「公共衛生危機」，並成立專案小組，在華府特定街區打擊槍枝犯罪；市府也在上月任命哈珀(Linda Harllee Harper)為華府首位抵制槍枝暴力的主任，領導「建設華府街區」(Building Blocks DC)的項目。

哈珀表示，該項目旨在清除各街區的暴力犯罪和隱患，通過小範圍的採訪及調查，深入了解社區的槍枝暴力狀況，定點監控，徹查執法漏洞，市府也將加強與社區民眾及地方維權團體的溝通，提升民眾安全使用槍枝的意識，鞏固警民合作。

市府表示「建設華府街區」項目將從Anacostia市的街區開始並向外延伸，去年Anacosita市有2%的街區發生大量槍枝暴力案件，占全市槍枝犯罪的41%，附近很多居民都對槍聲習以為常。

華府公共事務局主任葛來德(Chris Geldart)表示，市府將像對抗新冠疫情 一樣打擊槍枝暴力，新的行政令和緊急專案小組將讓市府調動資源的工作更便利，「建設華府街區」項目委員會也將提供策略，協助調度。