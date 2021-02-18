我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2782萬 破49萬死

加州新病例大減90% 灣區6縣堂食有望重開

槍枝暴力受害者增33% 華府列公衛危機

記者張筠／華盛頓報導

華府市長包瑟(Muriel Bowser)17日簽署新行政令，將槍枝暴力定義為公共衛生危機(public health crisis)，市府也成立緊急專案組打擊槍枝犯罪，市府數據顯示，2020年暴力犯罪整體數量下降，但在槍枝暴力案件中受傷的人數比2019年增加33%，凶殺案數量也增長近20%，嚴重威脅華府治安。

市府表示，2020年華府共有198起凶殺案，比2019年增加19%，922人成為槍擊案的受害者，比前年增加33%，其中有95%的受害者為非裔；2020年凶殺案的受害女性比前年增長一倍多(142%)，而涉及兒童的槍枝暴力案件也增長16%。雖然從2016年開始，華府暴力犯罪整體減少，槍枝犯罪卻從2017年開始逐年增加。

為打擊槍枝暴力，包瑟17日簽署新行政令，將槍枝暴力定為「公共衛生危機」，並成立專案小組，在華府特定街區打擊槍枝犯罪；市府也在上月任命哈珀(Linda Harllee Harper)為華府首位抵制槍枝暴力的主任，領導「建設華府街區」(Building Blocks DC)的項目。

哈珀表示，該項目旨在清除各街區的暴力犯罪和隱患，通過小範圍的採訪及調查，深入了解社區的槍枝暴力狀況，定點監控，徹查執法漏洞，市府也將加強與社區民眾及地方維權團體的溝通，提升民眾安全使用槍枝的意識，鞏固警民合作。

市府表示「建設華府街區」項目將從Anacostia市的街區開始並向外延伸，去年Anacosita市有2%的街區發生大量槍枝暴力案件，占全市槍枝犯罪的41%，附近很多居民都對槍聲習以為常。

華府公共事務局主任葛來德(Chris Geldart)表示，市府將像對抗新冠疫情一樣打擊槍枝暴力，新的行政令和緊急專案小組將讓市府調動資源的工作更便利，「建設華府街區」項目委員會也將提供策略，協助調度。

華府 暴力犯罪 疫情

上一則

麻州檢察長辦公室 談移民勞工權益

下一則

麻州將助20個疫情嚴重區接種疫苗

延伸閱讀

熊貓寶寶「小奇蹟」初嚐餅乾 萌樣融化網友

熊貓寶寶「小奇蹟」初嚐餅乾 萌樣融化網友
長期遠程辦公…華府恐淪空城 經濟復甦難

長期遠程辦公…華府恐淪空城 經濟復甦難
防富區搶占 華府3月更新疫苗預約流程

防富區搶占 華府3月更新疫苗預約流程
示威少見市民 國會暴亂未加重華府疫情

示威少見市民 國會暴亂未加重華府疫情
張慧玲 接任華府國建聯誼會會長

張慧玲 接任華府國建聯誼會會長
華府美華協會 送馬州公益組織200份中式餐點

華府美華協會 送馬州公益組織200份中式餐點

熱門新聞

UIUC研究生雇員組織發起聲援陳一東網路簽名。(網站截圖)

未檢測病毒 中國博士生遭UIUC開除學籍 註銷簽證

2021-02-17 22:13
報稅季節12日啟動，IRS提醒納稅人留意「幽靈報稅員」。(pexels)

報稅季啟動 IRS提醒留意「幽靈報稅員」

2021-02-14 01:21
20歲大學生齊恩斯(Alexander Kearns)。(kearns家庭檔案照)

誤以為炒股暴虧73萬 大學生自殺 家屬狀告「羅賓漢」

2021-02-09 15:32
芝加哥15日大雪加上強風，導致能見度低，氣象局呼籲民眾非必要勿外出。(特派員黃惠玲/攝影)

零下20度 降雪14吋 ！新一波暴風雪襲芝城

2021-02-15 09:58
大雪埋住了所有停在路旁的車輛。(讀者提供)

圖輯／我的車呢？芝城大雪 華人找車挖車忙

2021-02-16 11:36
極地風暴讓德州出現零度低溫。（Getty Images）

冷到太陽能、風能、天然氣設備故障 致德州大停電

2021-02-16 21:48

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
下一波暴風雪將至 冬季氣候警告影響全美逾1億民眾

下一波暴風雪將至 冬季氣候警告影響全美逾1億民眾
未檢測病毒 中國博士生遭UIUC開除學籍 註銷簽證

未檢測病毒 中國博士生遭UIUC開除學籍 註銷簽證
華郵：就算疫情結束 數百萬工作也將從此消失

華郵：就算疫情結束 數百萬工作也將從此消失
紐約市18日風暴又襲來 再降6至10吋雪

紐約市18日風暴又襲來 再降6至10吋雪
涉「勾結外國勢力」助李宇軒潛逃台灣 黎智英再度被捕

涉「勾結外國勢力」助李宇軒潛逃台灣 黎智英再度被捕