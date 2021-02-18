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馬州疫苗專線爆量 民眾枯等6小時沒回音

記者張筠／馬州報導
馬州已允許65歲以上居民接種新冠疫苗，但許多年長居民因沒有網路資源或操作不熟練，在預約疫苗上有很多困難。（記者張筠／攝影）
馬州已允許65歲以上居民接種新冠疫苗，但許多年長居民因沒有網路資源或操作不熟練，在預約疫苗上有很多困難。（記者張筠／攝影）

馬州近日開通疫苗諮詢專線，為沒有網路資源的年長居民提供服務，但面對民眾的疑慮及要求，數百名接線員仍應接不暇，專線開通第一天，就有民眾等待六小時仍未得到服務，表示體驗不佳，非常崩潰，對預約疫苗喪失信心和耐心。

馬州衛生廳本周開通新冠疫苗諮詢專線(855)634-6829，每周七天，每天上午7時到晚上10時為民眾答疑解惑；州府表示專線開通第一天，就幫助2000多位民眾完成疫苗預約，服務效果顯著，但仍有大量民眾等待數小時沒有獲得服務。

馬州安奧蘭多郡(Anne Arundel County)73歲的克爾(Mark Curl)16日花了一整天在線等待專員，「從早打到晚，一直未接通，期間有兩次語音提示，說會有專員回覆我，但我等了近六小時，仍杳無音信，再撥通也是無盡的等待。」

克爾的經驗並非個案，雖然馬州衛生廳技術部官員克爾彼(Steve Kolbe)稱，該服務專線和系統運作順利，但仍有大量民眾表示等待時間超長，數小時沒人回應，甚至懷疑系統崩潰。

馬州衛生廳發言人吉斯拉爾(Charles Gischlar)說，由於需求過高，每通電話的等待時間不定，專線開通第一天，310名接線員在下午3時30分之前就接到近4萬通電話，州府官員也沒想到專線有如此高的服務需求，吉斯拉爾預計下周會將接線專員增至560人。

目前馬州允許65歲以上居民接種新冠疫苗，但許多年長居民表示預約接種就像「惡夢」，原以為專線服務會幫他們彌補網路資源匱乏或操作不熟悉的問題，但沒想到電話服務讓人更無奈。

克爾表示能夠理解州府在面對如此龐大的需求時會應接不暇，「但電話語音提示總說等待幾分鐘，最多不超過半小時就有專員服務，可是實際等了數小時還沒有回應，這樣的落差讓人很崩潰」，他希望州府能改善此問題，「至少能誠實面對民眾，不要讓我們空等。」

州府官員建議民眾不要頻繁撥打此專線，否則會加劇網路「堵塞」；也有民眾建議州府可分區域服務，在固定時間段給特定的社區答疑解惑，從而提高專線服務效率。

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