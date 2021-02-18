加速疫苗接種 維州允臨床醫師、牙醫、醫學生為人打新冠疫苗

諾譚近日簽署一項緊急法規，在疫情期間允許牙醫、臨床醫生和醫學生為他人施打新冠疫苗，以此加速疫苗接種計畫。（記者張筠／攝影）

維州 州長諾譚(Ralph Northam)近日簽署一項緊急新法，允許牙醫、醫學生以及持有醫學執照的臨床醫師在疫情 期間可為他人施打新冠疫苗 ，以此提升維州的疫苗接種效率；維州衛生官員表示，新冠疫苗的接種工作須特別培訓，但有基本醫學知識的學生和醫生能快速上手。

諾譚15日簽署緊急法規，立即生效，允許維州牙醫、醫學生、持有合法執照的臨床醫護人員在疫情期間施打新冠疫苗；維州衛生廳(VDH)人口衛生部副主任歐里弗(Norm Oliver)表示，施打新冠疫苗的培訓一般幾小時就能完成，新冠疫苗的處理和接種與普通疫苗有些許不同，但擁有醫學知識的醫護人員及學生接受培訓後應能快速掌握。

歐里弗以輝瑞(Pfizer)公司生產的新冠疫苗為例，表示該疫苗不能像普通疫苗一樣搖晃，因此醫護人員在操作時要非常謹慎，但這些操作及步驟經培訓後就很容易掌握，接種人員增加，有利於州府加速疫苗計畫。

不過新冠疫苗的存放仍是挑戰，歐里弗表示，一般牙醫診所或其他醫療機構沒有存放新冠疫苗的條件，輝瑞疫苗必須在攝氏零下80度的環境保存，莫德納(Moderna)新冠疫苗的存放也須在攝氏零下20度。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)的規定，疫苗接種站必須有特殊的醫護工具，並要證明有長時間存放疫苗的能力，因此維州有意願成為疫苗接種站的醫療機構，必須滿足聯邦政府規定的條件，並向州府申報；有興趣報名為他人施打疫苗的牙醫、醫學生和其他臨床醫生，可登錄州府網站報名：https://bit.ly/3arCkQE

截至16日，維州已施打近140萬劑新冠疫苗，但州府表示，疫苗供應量仍不足以照顧所有醫護人員。