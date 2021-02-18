我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2782萬 破49萬死

加州新病例大減90% 灣區6縣堂食有望重開

加速疫苗接種 維州允臨床醫師、牙醫、醫學生為人打新冠疫苗

記者張筠／維州報導
諾譚近日簽署一項緊急法規，在疫情期間允許牙醫、臨床醫生和醫學生為他人施打新冠疫苗，以此加速疫苗接種計畫。（記者張筠／攝影）
諾譚近日簽署一項緊急法規，在疫情期間允許牙醫、臨床醫生和醫學生為他人施打新冠疫苗，以此加速疫苗接種計畫。（記者張筠／攝影）

維州州長諾譚(Ralph Northam)近日簽署一項緊急新法，允許牙醫、醫學生以及持有醫學執照的臨床醫師在疫情期間可為他人施打新冠疫苗，以此提升維州的疫苗接種效率；維州衛生官員表示，新冠疫苗的接種工作須特別培訓，但有基本醫學知識的學生和醫生能快速上手。

諾譚15日簽署緊急法規，立即生效，允許維州牙醫、醫學生、持有合法執照的臨床醫護人員在疫情期間施打新冠疫苗；維州衛生廳(VDH)人口衛生部副主任歐里弗(Norm Oliver)表示，施打新冠疫苗的培訓一般幾小時就能完成，新冠疫苗的處理和接種與普通疫苗有些許不同，但擁有醫學知識的醫護人員及學生接受培訓後應能快速掌握。

歐里弗以輝瑞(Pfizer)公司生產的新冠疫苗為例，表示該疫苗不能像普通疫苗一樣搖晃，因此醫護人員在操作時要非常謹慎，但這些操作及步驟經培訓後就很容易掌握，接種人員增加，有利於州府加速疫苗計畫。

不過新冠疫苗的存放仍是挑戰，歐里弗表示，一般牙醫診所或其他醫療機構沒有存放新冠疫苗的條件，輝瑞疫苗必須在攝氏零下80度的環境保存，莫德納(Moderna)新冠疫苗的存放也須在攝氏零下20度。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)的規定，疫苗接種站必須有特殊的醫護工具，並要證明有長時間存放疫苗的能力，因此維州有意願成為疫苗接種站的醫療機構，必須滿足聯邦政府規定的條件，並向州府申報；有興趣報名為他人施打疫苗的牙醫、醫學生和其他臨床醫生，可登錄州府網站報名：https://bit.ly/3arCkQE

截至16日，維州已施打近140萬劑新冠疫苗，但州府表示，疫苗供應量仍不足以照顧所有醫護人員。

疫苗 維州 疫情

上一則

錢冠州榮調 中佛州僑界歡送

下一則

專家：病毒突變快 接種愈慢愈難防

延伸閱讀

陳時中抱怨疫苗遭攔截後 德國BNT疫苗承諾會售給台灣

陳時中抱怨疫苗遭攔截後 德國BNT疫苗承諾會售給台灣
港府設保障基金 打新冠疫苗傷亡最高賠償300萬港幣

港府設保障基金 打新冠疫苗傷亡最高賠償300萬港幣
紐約預約疫苗系統太複雜 市議員建議「送上門」

紐約預約疫苗系統太複雜 市議員建議「送上門」
紐森主持洛州大疫苗中心開業式 每天可接種6000人

紐森主持洛州大疫苗中心開業式 每天可接種6000人
台500萬劑輝瑞疫苗破局？陳時中透露採購過程

台500萬劑輝瑞疫苗破局？陳時中透露採購過程
法拉盛檢測陽性率全市第2 僅3%打完疫苗

法拉盛檢測陽性率全市第2 僅3%打完疫苗

熱門新聞

UIUC研究生雇員組織發起聲援陳一東網路簽名。(網站截圖)

未檢測病毒 中國博士生遭UIUC開除學籍 註銷簽證

2021-02-17 22:13
報稅季節12日啟動，IRS提醒納稅人留意「幽靈報稅員」。(pexels)

報稅季啟動 IRS提醒留意「幽靈報稅員」

2021-02-14 01:21
20歲大學生齊恩斯(Alexander Kearns)。(kearns家庭檔案照)

誤以為炒股暴虧73萬 大學生自殺 家屬狀告「羅賓漢」

2021-02-09 15:32
芝加哥15日大雪加上強風，導致能見度低，氣象局呼籲民眾非必要勿外出。(特派員黃惠玲/攝影)

零下20度 降雪14吋 ！新一波暴風雪襲芝城

2021-02-15 09:58
大雪埋住了所有停在路旁的車輛。(讀者提供)

圖輯／我的車呢？芝城大雪 華人找車挖車忙

2021-02-16 11:36
極地風暴讓德州出現零度低溫。（Getty Images）

冷到太陽能、風能、天然氣設備故障 致德州大停電

2021-02-16 21:48

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
下一波暴風雪將至 冬季氣候警告影響全美逾1億民眾

下一波暴風雪將至 冬季氣候警告影響全美逾1億民眾
未檢測病毒 中國博士生遭UIUC開除學籍 註銷簽證

未檢測病毒 中國博士生遭UIUC開除學籍 註銷簽證
華郵：就算疫情結束 數百萬工作也將從此消失

華郵：就算疫情結束 數百萬工作也將從此消失
紐約市18日風暴又襲來 再降6至10吋雪

紐約市18日風暴又襲來 再降6至10吋雪
涉「勾結外國勢力」助李宇軒潛逃台灣 黎智英再度被捕

涉「勾結外國勢力」助李宇軒潛逃台灣 黎智英再度被捕