加速疫苗接種 維州允臨床醫師、牙醫、醫學生為人打新冠疫苗
維州州長諾譚(Ralph Northam)近日簽署一項緊急新法，允許牙醫、醫學生以及持有醫學執照的臨床醫師在疫情期間可為他人施打新冠疫苗，以此提升維州的疫苗接種效率；維州衛生官員表示，新冠疫苗的接種工作須特別培訓，但有基本醫學知識的學生和醫生能快速上手。
諾譚15日簽署緊急法規，立即生效，允許維州牙醫、醫學生、持有合法執照的臨床醫護人員在疫情期間施打新冠疫苗；維州衛生廳(VDH)人口衛生部副主任歐里弗(Norm Oliver)表示，施打新冠疫苗的培訓一般幾小時就能完成，新冠疫苗的處理和接種與普通疫苗有些許不同，但擁有醫學知識的醫護人員及學生接受培訓後應能快速掌握。
歐里弗以輝瑞(Pfizer)公司生產的新冠疫苗為例，表示該疫苗不能像普通疫苗一樣搖晃，因此醫護人員在操作時要非常謹慎，但這些操作及步驟經培訓後就很容易掌握，接種人員增加，有利於州府加速疫苗計畫。
不過新冠疫苗的存放仍是挑戰，歐里弗表示，一般牙醫診所或其他醫療機構沒有存放新冠疫苗的條件，輝瑞疫苗必須在攝氏零下80度的環境保存，莫德納(Moderna)新冠疫苗的存放也須在攝氏零下20度。
根據聯邦疾病防治中心(CDC)的規定，疫苗接種站必須有特殊的醫護工具，並要證明有長時間存放疫苗的能力，因此維州有意願成為疫苗接種站的醫療機構，必須滿足聯邦政府規定的條件，並向州府申報；有興趣報名為他人施打疫苗的牙醫、醫學生和其他臨床醫生，可登錄州府網站報名：https://bit.ly/3arCkQE
截至16日，維州已施打近140萬劑新冠疫苗，但州府表示，疫苗供應量仍不足以照顧所有醫護人員。
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